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公設地主成都市發展犧牲者 議員籲盧市府終結40年悲歌

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政為公設地主請命。圖／陳文政提供
台中市議員陳文政為公設地主請命。圖／陳文政提供

今年5月台中市實施新增容積代金機制，讓開發商可以在「收購公設地」和「繳交代金給市府」中二選一。市議員陳文政要求，容積移轉的制度，本來就是要用來解決公設地無力徵收的窘境，未來容積代金的收入，市府應全數用在公設地收購上，已開闢未徵收的公設地已供大眾使用多年，應優先徵收；至於未開闢未徵收的公設地，應儘速檢討解編，還地於民，才符合公平正義。

都發局長黃文彬表示，市府為還地於民，積極盤點無需求的公設用地，加速檢討解編，目前全案共分9個專案審議，去年12月23日經市都委會審議完成，達成階段性里程碑，今年4月28日已送內政部審議，按期程推動中。

台中早年推動都市計畫時，將許多私人土地劃定為公園、道路等公設地。市議員陳文政說，當年市府沒錢徵收，劃定為公設保留地。但40年過去，都市計畫不見全面檢討，導致許多已開闢的公設地沒拿到補償，未開闢的公設地又不還給民眾。陳文政強調，大智路以徵收方式打通，市府還特別感謝所有權人；相較之下這些土地被市府強佔30、40年的公設地主，根本是弱勢團體。

陳文政強調，還有許多已開闢未徵收的公設用地，私人財產供大眾使用多年，但很多地主等到都往生了，還是沒有爭取到自己應得的權益。陳文政說，未徵收公設地是歷史共業，數十年年的爛帳加上地價飛漲，政府根本無力徵收，過去就以「容積移轉」的方式獎勵開發商或建商，由民間購買公設地代替政府徵收，讓開發者的基地可以蓋更多的樓板。

陳文政表示，現在新增容積代金，希望市府應全數用在公設地收購上，已開闢未徵收的公設地已供大眾使用多年，應優先徵收。

陳文政說「台中市都市計畫區」範圍幾乎涵蓋原台中市區，其中未開闢的公共設施保留地高達269.82公頃。許多老舊市區的公設地40年來等不到徵收，也不見解編，導致建物不能翻新，除了影響居住安全，也變成市容與治安的毒瘤。市府須加速處理。

都發局表示，針對無計畫徵收的公設用地，也開放申請人彈性選擇「容積移轉」或「折繳代金」機制，市府委託3家以上的專業估價者查估後評定金額，申請人可依基地條件及實際需求自由選擇；至於市府收取的容積代金，將專款專用於取得私有公共設施保留地，依市政需求加速開闢公共設施，相關文件範本將依續公開上網，讓民眾下載閱覽。

都市計畫 台中市 內政部

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