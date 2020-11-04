因應秋冬疫情 盧秀燕今桌上模擬演練提前部署

新冠肺炎在秋冬季節恐有變化，台中市政府上午趁防疫會議時舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，市長盧秀燕並擔任指揮官，模擬可能情境，並盤點資源。

盧秀燕強調，市府面對疫情寧可過度準備，備而不用，充分模擬各種可能發生的狀況。

面對年底大型活動，市府視疫情滾動檢討，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，嚴謹籌備，守護市民健康。

今天的演練是模擬秋冬來臨，新冠肺炎出現第二波疫情，且陸續出現本土確診病例。市府共分3階段、25個議題進行推演，讓各單位再次盤點資源，驗證各項管制措施，屬台中市應變醫院的衛生福利部台中醫院也一同參演。

盧秀燕說，新冠肺炎疫情已持續近一年，台中今年2月及4月已接續演練社區防疫、擴大防疫作為，經過幾個月實際執行各項防疫措施，各單位都有豐富的經驗，台中疫情也相對穩定，這都要歸功市民及各機關同仁共同努力，讓台中順利舉辦多項大型活動。

她說，世界衛生組織(WHO)、衛生福利部曾提到，秋冬可能疫情會有新變化，台中一定要持續超前部署，藉由模擬防疫演練，再次盤點各項資源，提出大規模社區感染的應對方式，且不希望有任何疫情發生。

她強調，年關將近，陸續有大型活動登場，包括新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川聖誕燈會、跨年等，市府將視疫情狀況滾動檢討，不排除減少活動參與人數、線上舉辦或停辦，面對疫情隨時應變修正。