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影／大葉種紅茶採古法製茶賽 魚池公布優勝成績
魚池鄉農會大葉種紅茶採製茶比賽，由參賽者自己採茶菁，經磅秤後進行萎凋22個小時，昨天完成揉捻烘焙製成後，由茶改場魚池分場及專家進行評鑑工作，隨即公布優勝成績，冠軍由劉玉珠拿下，亞軍葉尚軒及葉瑞綿，季軍分由鍾菁霞、楊長晉、賴柏儒等人獲得，將於本周末在向山遊客中心舉辦頒獎典禮。
茶改場魚池分場長黃正宗表示，大葉種紅茶採製茶比賽，可以加深茶農對採製茶技術的認識，提升紅茶製程的水準，有助於茶產業技術提升，要求選手自己到茶園中採取茶青，自己萎凋，主要是要求選手自己選擇好的茶青，自己萎凋茶葉後在由自己用手揉捻，烘焙等等，一貫性的製作出好喝的紅茶，比賽者從採茶開始做起，然後去做萎凋22個小時以上，再揉捻發酵，再製成茶後進行評比。
魚池鄉農會指出，來自南投縣信義鄉、民間鄉、竹山鎮及魚池鄉等紅茶產區的茶農，共有37人報名參加，參賽者年齡最高78歲，最輕的僅有24歲，大家從採摘萎凋到揉捻烘焙，一貫作業提升茶農製茶真正技術，果然看到老幹新枝的技術交流，重新提升大葉種紅茶的品質。
理事長劉啟行說，南投縣以大葉種紅茶起源，紅茶過去以外銷出口為主，為提升紅茶生產製造知識技能，特別進行採製茶比賽，從一貫化的採摘萎凋炒菁烘培後，感受到茶農產製紅茶的熱情，獲獎的選手的茶葉都能忠實反映日月潭紅茶的特色，優勝者將在11月7日在紅茶文化季中頒獎表揚。
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