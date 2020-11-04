中市防範疫情再起提前部署 盧秀燕盼備而不用

天氣逐漸轉涼，嚴防武漢肺炎疫情再起，台中市政府今天舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，擔任指揮官的台中市長盧秀燕表示，面對疫情，寧可過度準備，備而不用。

台中市政府提前部署，舉行桌上模擬演練，模擬秋冬來臨，出現第二波疫情，且陸續爆出本土確診病例，市府共分3階段、25個議題進行推演，讓各單位再次盤點資源，驗證各項管制措施，屬台中市應變醫院的衛生福利部台中醫院也一同參加演習。

盧秀燕指出，世界衛生組織（WHO）、衛生福利部曾提到，秋冬可能疫情會有新變化，台中一定要持續超前部署，藉由模擬防疫演練，再次盤點各項資源，提出大規模社區感染的應對方式。

盧秀燕強調，「寧可過度準備，備而不用，也不希望有任何疫情發生」，呼籲民眾面對疫情勿掉以輕心，共同遵守防疫措施。

盧秀燕表示，年關將近，陸續有大型活動登場，包括新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川耶誕燈會、跨年活動等，市府將視疫情狀況滾動檢討，不排除減少活動參與人數、線上舉辦或停辦，面對疫情隨時應變。

傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬肯定中市府演練過程相當細膩，各相關機關思慮周到；衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任吳智文也到場督導，肯定市府各局處積極盤點資源，有助因應秋冬可能發生的疫情。