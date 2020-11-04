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台中稅務局5個分局 即日起提供代收查詢金融遺產服務
台中市地方稅務局所屬豐原、東勢、東山、民權及大智等5個分局，11月2日起提供「代收查詢被繼承人金融遺產申請案件」之服務，繼承人到稅務局申請查詢被繼承人財產、所得資料時，可同時申請被繼承人金融遺產資料，由稅務局受理後再轉送國稅局通報金融機構，讓民眾免於奔波之苦。
稅務局表示，以往納稅人辦理遺產稅申報，除了須向國稅局或稅務局申請調閱被繼承人財產、所得資料外，還要向各金融機構查詢被繼承人金融遺產資料。
財政部今年7月1日起為便利民眾申辦，實施全國國稅局跨局受理單一窗口查詢金融遺產服務，民眾不用再往返各金融機構查詢金融遺產資料。
稅務局指出，響應財政部便民政策，主動與財政部中區國稅局合作，由所屬豐原、東勢、東山、民權及大智等5個未與國稅局合署或相鄰辦公之分局提供「代收查詢被繼承人金融遺產申請案件」之服務，增加民眾受理查詢據點。
稅務局進一步說明，受理民眾申請案件後，每週一、四中午前將案件送交國稅局，國稅局於隔日通報給金融機構，再由金融機構將查詢結果直接回復申請人，加速民眾申報遺產稅，如有任何問題，可撥打0800-000321免付費電話，或04-22585000按1接全智慧客服中心，將有專人為民眾服務。
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