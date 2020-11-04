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防疫滾動檢討 盧秀燕：疫情如變化跨年等可考慮喊停

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕說，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。圖／市府新聞局提供

國外新冠肺炎第二波、第三波肆虐，且秋冬季節恐又有變化，台中市政府今舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，市長盧秀燕任指揮官。盧強調，市府「寧可過度準備，備而不用」充分模擬各種可能發生的狀況，面對年底多項大型活動，市府視疫情滾動檢討，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。

盧秀燕強調，年關將近，台中市陸續大型活動登場，包括新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川耶誕燈會、跨年等，市府將視疫情狀況滾動檢討，不排除減少活動參與人數、線上舉辦或停辦，面對疫情隨時應變修正。

盧秀燕說，世界衛生組織(WHO)、衛生福利部曾提到，秋冬可能疫情會有新變化，台中一定要持續超前部署，藉由模擬防疫演練，再次盤點各項資源，提出大規模社區感染的應對方式「寧可過度準備，備而不用，也不希望有任何疫情發生」並呼籲民眾面對疫情，不要掉以輕心，一同遵守防疫措施。

台中市政府防疫會議，模擬新冠肺炎出現第二波疫情，陸續出現本土確診病例，市府共分3階段、25個議題進行推演，讓各單位再次盤點資源，驗證各項管制措施，屬台中市應變醫院的衛生福利部台中醫院也一同參演。

盧市長表示，新冠肺炎疫情已持續近一年，台中今年2月及4月已接續演練社區防疫、擴大防疫作為，經過幾個月實際執行各項防疫措施，各單位都有豐富的經驗，台中疫情也相對穩定，這都要歸功市民及各機關同仁共同努力，讓台中順利舉辦多項大型活動。

傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬肯定市府演練過程相當細膩，各主政機關思慮周到；衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任吳智文也到場督導，肯定各局處積極盤點資源及各项加嚴加密的管制措施，有助因應秋冬可能發生的疫情。

台中市長盧秀燕說，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕說，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。圖／市府新聞局提供

疫情 新冠肺炎 台中市

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