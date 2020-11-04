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南投縣運會7日登場 聖火傳繞全縣13鄉鎮市

中央社 / 南投縣4日電

南投縣全縣運動會7日到10日登場，聖火今天從南投市藍田書院出發繞行全縣13鄉鎮市，今年縣運有一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽，參賽隊職員1萬3723人。

南投縣第68屆全縣運動會7日到10日在縣立體育場等24個場地展開田徑、球類、技擊等36項競賽，聖火引燃傳遞今天從南投市藍田書院出發，將傳繞全縣13鄉鎮市，南投縣副縣長陳正昇等人出席聖火傳遞儀式，並特別為今年縣運會總錦標「超群」獎座揭幕亮相。

縣運會聖火首先由陳正昇、藍田書院副主委陳學堂、縣府教育處長陸正威虔誠焚香祈福後，由陳學堂將聖火接引藍田書院香火點燃，交由陳正昇轉給陸正威，再交給南崗國中特教班聖火隊展開第一棒傳遞，步出藍田書院後，隨即傳給五育高中聖火隊開始繞行南投市。

陳正昇說，今年縣運除一般競賽，還有公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽等項目，參賽隊職員總計1萬3723人，裁判、工作、表演人員也多達1800多人，而大受好評的「萬人米食品嚐」更集合縣內各農會美食班，提供美味米食等料理，吸引縣民共襄盛舉。

陳正昇表示，今年縣運會主題定為「觀光首都，幸福好南投」，總錦標則命名為「超群」，獎座採用水晶琉璃設計搭配雷射光雕，傳達南投縣豐富觀光資源和在地特色，期許所有參賽選手爭取最佳成績。

聖火 體育 裁判

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