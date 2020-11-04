舊大安溪橋斷17年 市府：建議建自行車道串聯南北岸

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員李榮鴻關注舊大安溪橋文資保存修復及斷橋修復銜接進度。李榮鴻表示國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣爭取5000萬建設經費，要求市府建設局要盡速規畫，盡快銜接斷橋部分，串連南北岸，才能有效帶動海線觀光。建設局表示已進行評估，不足經費會想辦法。

台中市舊大安溪橋建於1920年，是目前全台僅存的鐵公路共構橋梁歷史建物，位在台鐵大甲車站和日南車站之間，橋體跨越大安溪下游，全長約920公尺，包含鐵路橋及公路橋兩個部分，早期交通不便，舊大安溪橋是當地居民往來交通要道，形成火車、汽車、行人在橋上並行的熱鬧現象，後來公路改道行駛新台1線，鐵路電氣化也改道，舊大安溪橋失在民國93年七二水災沖毀後形成斷橋，95年登錄為台中歷史建築。

市議員李榮鴻說，舊大安溪橋對中部人來說，有相當特殊的歷史意義，他多次會同立委楊瓊瓔及立委江啟臣到現場會勘，積極向中央爭取修復經費補助，針對既有舊橋的部分，目前由台中市文資處辦理修復，總經費1億1500萬元由中央及地方各負擔一半，預定明年可以完工，斷橋部分的銜接修復，則必須交由建設局處理。

建設局長陳大田說，這個案子經現場會勘結果，建議修復斷橋銜接以供自行車通行串聯南北岸，建設局也辦理可行性評估，斷橋部分長約 80.6 公尺、寬約 5.9 公尺，新橋採用鋼結構連接南北兩側既有橋墩，既有橋墩屬歷史建築，橋墩補強也涉及文資審查，地方須自籌約8200萬元，未來經費籌措會進一步與觀光旅遊局行協調。

市議員李榮鴻強調，舊大安溪橋是目前全台僅存的鐵公路共構橋梁歷史建物，事情不能只做一半，明年既有舊橋文資修復完成，但斷橋卻沒有銜接起來，南北岸無法通行，就無法有效發揮文化觀光效應，因此市府應該盡快規劃，明年接著啟動斷橋銜接工程，串聯海線主要觀光景點，讓遊客可以暢行海線南北，追火車、觀夕照。