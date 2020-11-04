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影／草屯下水道工程事故不斷 縣議員直批太離譜

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員蔡銘軒批評草屯汙水下水道工程接連發生意外，影響民眾安全。記者江良誠／攝影
南投縣議員蔡銘軒批評草屯汙水下水道工程接連發生意外，影響民眾安全。記者江良誠／攝影

南投縣草屯鎮汙水下水道工程接連發生挖到紅綠燈號誌，導致燈桿倒塌砸中休旅車；工程車倒車卻接連撞了轎車、機車，讓居民飽受驚嚇。南投縣議員蔡銘軒、簡賜勝今天批評，汙水下水道工安品質出問題，要求縣府確實檢討，要維護好交通和現場安全，不能再出現這麼離譜的狀況。

蔡銘軒說，草屯汙水下水道工程上月底先發生挖土機挖到紅綠燈號誌基座，燈座傾斜倒塌，整個砸中下方休旅車，女駕駛逃過一劫，嚇得驚叫逃生；沒想到當天下午，又出現驚險狀況，一輛砂石車倒車時，竟然直接衝撞機車和轎車，導致車輛嚴重毀損。

雖然這兩起事故沒有人受傷，但都是嚴重、離譜的疏失，只能說民眾運氣好，否則兩件事故將釀成嚴重傷亡。除了下水道工程，草屯鎮形象商圈重新鋪設路面，居民商家配合工程40多天沒有營業，沒想到完工後，鋪面沒有止滑效果，一天隻內有6輛機車摔車。這些事故都相當誇張，縣府沒有盡到監督責任。

工務處表示，目前施工履約規範，對包商施工錯誤，已經對施工和監造單位都有相關處罰。工務處長陳錫梧也表示對工安意外對草屯鎮民致歉。對於施工監造是否落實，將組成委員會到現場調查和檢討，將呈給縣長簽核，要求包商落實工安，也會作為未來其他鄉鎮汙水下水道施工的安全準則。至於廠商施工意外造成民眾車輛或財產毀損，也會由廠商負責索賠賠償責任。

草屯鎮汙水下水道工程施工意外，導致紅綠燈號誌倒塌砸中休旅車。圖／讀者提供
草屯鎮汙水下水道工程施工意外，導致紅綠燈號誌倒塌砸中休旅車。圖／讀者提供
草屯鎮汙水下水道工程，發生砂石車倒車不慎接連撞壞汽機車。圖／讀者提供
草屯鎮汙水下水道工程，發生砂石車倒車不慎接連撞壞汽機車。圖／讀者提供

事故 工安 休旅車

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