綠川有魚惹藍綠攻防 重點是今年台中耶誕活動仍在綠川

台中市議會今進行都建水業務質詢，議員黃守達質疑，市府團隊剛上任，指前朝綠川整治問題，把綠川地下水井封了、把溪中的魚都移走，並指當地不適合放養，避免魚群暴斃。但現在中區綠川滿滿的魚，他認為水利局自相矛盾。另市府耶誕節將在綠川舉辦活動，但現況髒亂，連石縫還有口香糖，水利局對綠川的維護管理政策到底是什麼？

黃守達質疑，雖然當時水利局已把魚群移走，但直至現在綠川依然可見豐富的魚群，地下水井封閉，未來再發生設備故障或其他因素造成水位過低，魚群只能自求多福、自生自滅。

水利局長范世億表示，前市府是在綠川養體型較大的錦魚等魚類，缺水時難以存活。因綠川水源是來自礫間處理廠處理後的放流水。採用生物處理方式，水中既有的魚卵並不會被清除，經由放流後停留在河道段孵化生長。水利局並無在河道內放養魚群，目前礫間處理設施正常運作中。

黃守達反問水利局當初說綠川不適合養魚，有狀況魚就會暴斃，現在又說生命自有出路，自相矛盾。黃守達指出，綠川現況髒亂，石縫間還可看到口香糖，他指市府即將在綠評辦耶誕活動，這狀況有礙觀瞻。范世億說，剛派員現場了解，行水區的石頭是遊客飲食，滴到的油漬，水利局除了依契約檢討廠商加強維護外，也呼籲民眾要有公德心，共同維護水域環境。

黃守達強調，大家都知道位在中區的綠川一期並非天然野溪，不能以天然溪流的思維來維護，現在綠川裡依然有許多觀賞鯉魚與各類魚種，頗受地方民眾喜愛。不論未來綠川養不養魚、魚來自於何方、魚種為何，水利局都應該要有相關維護管理的措施，避免造成負面的生命教育，未來也可能成為景觀災難。