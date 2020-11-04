快訊

拉距戰！拜登搶先奪205票 川普關鍵搖擺州領先

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠川有魚惹藍綠攻防 重點是今年台中耶誕活動仍在綠川

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員黃守達批水利局，去年移去綠川錦魚說活不了，今年出現魚群！水利局回應小魚可存活。圖／黃守達提供
市議員黃守達批水利局，去年移去綠川錦魚說活不了，今年出現魚群！水利局回應小魚可存活。圖／黃守達提供

台中市議會今進行都建水業務質詢，議員黃守達質疑，市府團隊剛上任，指前朝綠川整治問題，把綠川地下水井封了、把溪中的魚都移走，並指當地不適合放養，避免魚群暴斃。但現在中區綠川滿滿的魚，他認為水利局自相矛盾。另市府耶誕節將在綠川舉辦活動，但現況髒亂，連石縫還有口香糖，水利局對綠川的維護管理政策到底是什麼？

黃守達質疑，雖然當時水利局已把魚群移走，但直至現在綠川依然可見豐富的魚群，地下水井封閉，未來再發生設備故障或其他因素造成水位過低，魚群只能自求多福、自生自滅。

水利局長范世億表示，前市府是在綠川養體型較大的錦魚等魚類，缺水時難以存活。因綠川水源是來自礫間處理廠處理後的放流水。採用生物處理方式，水中既有的魚卵並不會被清除，經由放流後停留在河道段孵化生長。水利局並無在河道內放養魚群，目前礫間處理設施正常運作中。

黃守達反問水利局當初說綠川不適合養魚，有狀況魚就會暴斃，現在又說生命自有出路，自相矛盾。黃守達指出，綠川現況髒亂，石縫間還可看到口香糖，他指市府即將在綠評辦耶誕活動，這狀況有礙觀瞻。范世億說，剛派員現場了解，行水區的石頭是遊客飲食，滴到的油漬，水利局除了依契約檢討廠商加強維護外，也呼籲民眾要有公德心，共同維護水域環境。

黃守達強調，大家都知道位在中區的綠川一期並非天然野溪，不能以天然溪流的思維來維護，現在綠川裡依然有許多觀賞鯉魚與各類魚種，頗受地方民眾喜愛。不論未來綠川養不養魚、魚來自於何方、魚種為何，水利局都應該要有相關維護管理的措施，避免造成負面的生命教育，未來也可能成為景觀災難。

水利局長范世億表示，中區綠川分上下兩層河道，現在綠川上層水源是透過礫間處理後流入，自然會有魚卵或小魚流入水中，另針對魚群死亡，水利局與環保局有打撈機制，綠川目前採用智慧防汛，不須聘請保全，電費及維護綠川費用由每月50萬元降至26萬元；柳川每月花費則由45萬元降至24萬元，幅度非常大。

前市府整治綠川，現任團隊改變方式維護。圖／黃守達提供
前市府整治綠川，現任團隊改變方式維護。圖／黃守達提供

綠川 地下水

延伸閱讀

新北水利局補助林口區嘉寶里汰換簡易自來水管線

台中糖尿病患者爆增 議員指都是「泡芙人」惹的禍

寒舍艾麗宣傳當防疫旅館 議員：台中檢疫旅宿應公開

傳中市藍營議員羅廷瑋部署立委？ 挖綠營牆角經營基層

相關新聞

影／伊達邵碼頭出現新地景 山雀鳥巢營造部落文化

日月潭伊達邵碼頭最近再出現一座新的地景，竹編裝置藝術《築巢計畫II青背山雀》，座落在碼頭上顯得特別醒目，彷彿山雀築巢的外...

懸賞10萬找罕見巨獸「鼋」 台中議員憂稀有動物已下肚

重金尋找「鼋」（音元）！台中市議員何文海今發豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的這隻少見巨獸...

防疫滾動檢討 盧秀燕：疫情如變化跨年等可考慮喊停

國外新冠肺炎第二波、第三波肆虐，且秋冬季節恐又有變化，台中市政府今舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，市長盧秀燕任指揮官。...

舊大安溪橋斷17年 市府：建議建自行車道串聯南北岸

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員李榮鴻關注舊大安溪橋文資保存修復及斷橋修復銜接進度。李榮鴻表示國民黨立委楊瓊...

影／草屯下水道工程事故不斷 縣議員直批太離譜

南投縣草屯鎮汙水下水道工程接連發生挖到紅綠燈號誌，導致燈桿倒塌砸中休旅車；工程車倒車卻接連撞了轎車、機車，讓居民飽受驚嚇...

綠川有魚惹藍綠攻防 重點是今年台中耶誕活動仍在綠川

台中市議會今進行都建水業務質詢，議員黃守達質疑，市府團隊剛上任，指前朝綠川整治問題，把綠川地下水井封了、把溪中的魚都移走...

台中水湳自駕巴士試乘 今早遇機車闖紅燈及時煞住

台中水湳自駕巴士載客活動10 月 31 日到11月11日，開放民眾線上預約試乘。交通局表示，目前因交通法令仍未開放完全自...

疫情影響滯留台灣 外國籍學生隨班附讀偏愛特色小校

國際新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少外國學籍的學生滯留台灣，彰化縣府教育處統計從今年2月24日疫情爆發以來截至10月底止，共有...

影／中社花市百合花季開跑 大批遊客賞花當偽出國過癮

台中市后里區中社觀光花市百合花季今天展開，今年是花季舉辦第28年，即日起到11月30日，台中市民憑證入園半價優惠，今天有...

公私協力助校園 彰縣大村國小圖書館、遊戲場大改造

彰化縣大村國小今天舉行活動中心外牆整修工程暨圖書館裝修工程、兒童遊戲場設施三合一啟用典禮，彰化縣長王惠美感謝台鋼集團等企...

休閒農業區暖身…田尾民間主題展 來嘗生菜

彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區紙上作業15年，業者原本期待今年進入緊鑼密鼓階段，但轉眼入秋，仍然「只聞樓梯響」；熱心的田...

長照機構亂象 低價搶客砍服務

長照政策上路多時，近日卻出現業者為搶生意「先降價打折、再減服務」亂象，議員爆料有個案收托時間原定下午6點，下午2點被提早...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。