影／伊達邵碼頭出現新地景 山雀鳥巢營造部落文化

日月潭伊達邵碼頭最近再出現一座新的地景，竹編裝置藝術《築巢計畫II青背山雀》，座落在碼頭上顯得特別醒目，彷彿山雀築巢的外型，是藝術家范承宗的築巢計畫，以人類的木繩構造技藝詮釋，在伊達邵碼頭為登岸的旅人築起一座小歇片刻的巢，展出時間為期一年，日夜都各自呈現不同的美感。

日月潭國家風景區表示，3年前起攜手台灣藝術家，以部落生活為思考主軸，打造了日月潭部落地景藝術作品，讓遊客領略更多不同風貌的日月潭生態、部落工藝文化，竹編藝術家范承宗繼 2017年於南投展出竹編裝置藝術《筌屋》、2019年《築巢計畫一綠繡眼》後，再度選在伊達邵碼頭，透過精密的木板與繩索交錯結合，型塑出和諧的放射形的鏤空亭狀裝置藝術。

范承宗《築巢計畫 II 青背山雀》的創作關注著青背山雀的築巢方式，將作品與優雅的湖面與背景山脈相互呼應，特別選擇來自山林間的青背山雀，經常在日月潭也能見到牠們，每年春天山雀會尋覓岩壁縫隙與樹洞作為巢位，編織成碗狀的巢窩，成為范承宗意象創作的主題，塑造日月潭部落文化。