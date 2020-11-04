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台中水湳自駕巴士試乘 今早遇機車闖紅燈及時煞住

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
自駕巴士依現行法令，需有駕駛在車上輔助，視情況接手。記者陳秋雲/攝影
自駕巴士依現行法令，需有駕駛在車上輔助，視情況接手。記者陳秋雲/攝影

台中水湳自駕巴士載客活動10 月 31 日到11月11日，開放民眾線上預約試乘。交通局表示，目前因交通法令仍未開放完全自動駕駛，須有駕駛視狀況接手輔助。試乘路線約30分鐘，車上配備控制室，還有工程人員隨車，負責計畫的鼎漢公司經理邱詩純表示，試駕在累積自駕車因應各種狀況的經驗，希望明年中可上台灣大道公車專用道試跑。

自駕車今早開放試乘，其中一輛在路口突然緊急煞車，一輛機車騎士突從路口鑽出來，自駕車及時煞住，沒有發生意外。這不是演練，而是實際發生，邱詩純表示，自駕車應視為「路+雲+車」的系統，建置智慧路口，可以接收與回饋信號，透過雲端分析，再送到車上自駕系統，車上有光達、雷達等接收器，反而比單純人眼判斷來得周延，遇到突發狀況及時處置。

邱詩純說，目前客運駕駛高齡化，年輕族群不願擔任司機，因應未來有車無駕駛，自駕車已成為近年來全球的顯學，大家對於自駕車的未來充滿無限想像，不僅各國政府、各大企業皆以發展自駕車為重要目標，同時也積極進行自駕車的測試運行。台灣要達到「無人駕駛」可能還需5年。

市府今年與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台佳光等國內產研頂尖業界共同合作，在中科路及大鵬路進行自駕巴士2.0試運行計畫，自駕環境更上層樓。

葉昭甫說，2.0試運行計畫比花博期間的試駕路線總長增為2倍，並轉至半開放場域，讓自駕巴士與其他人車進行更多互動，為下階段在台灣大道公車專用道試行作準備。另增建優先號誌，並進行2輛自駕巴士跟車情境測試，在評估路口整體績效下，延長綠燈秒數，讓2輛自駕巴士接續通過路口，以驗證未來自駕巴士如同捷運車廂運行的可行性。

交通局長葉昭甫說，自駕巴士運行「安全」是首要條件，台中自駕巴士採用通過車輛安全驗證，進行線控及自動駕駛化改裝，確保結構安全無慮。測試路段完成智慧安全路口建置，包括路口號誌介接、資訊可變標誌(CMS)、盲點偵測系統等，提前且全面提供自駕巴士及其他用路人必要的交通資訊。

10 月 31 日至11月11日開放民眾線上預約免費試乘自駕巴士，民眾報名踴躍且對自駕巴士運行滿意度佳，預約網址:https://www.accupass.com/event/2009160918341414096210。

自駕巴士配有光達丶雷達設備，接受雲端訊息。記者陳秋雲/攝影
自駕巴士配有光達丶雷達設備，接受雲端訊息。記者陳秋雲/攝影
路口有智慧系統，將蒐集到的路況提供自駕資訊。記者陳秋雲/攝影
路口有智慧系統，將蒐集到的路況提供自駕資訊。記者陳秋雲/攝影
自駕車的駕駛座後方設控制室。記者陳秋雲／攝影
自駕車的駕駛座後方設控制室。記者陳秋雲／攝影

巴士 公車 花博

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