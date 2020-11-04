疫情影響滯留台灣 外國籍學生隨班附讀偏愛特色小校

國際新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少外國學籍的學生滯留台灣，彰化縣府教育處統計從今年2月24日疫情爆發以來截至10月底止，共有174名國中小學生留在縣內學校註冊入學或隨班附讀，有家長考量孩子的適應問題，選擇跨區讓孩子就讀人數較少的特色學校。

芬園鄉同安國小這學期有2名美國籍的兄妹分別就讀三年級、五年級，校長施皇羽說，今年暑假兩兄妹跟著媽媽回台灣外婆家，卻受疫情影響回不去美國，家長考量學校學生數較少、又有多元課程，決定讓孩子跨學區到同安就讀，目前兩人都適應良好，在英文聽說是強項，與老師溝通無礙，現在也比剛開學時愛說中文。

施皇羽表示，學生放學後還需要上美國學校的線上課程，也有作業，為減輕他們的負擔，台灣課程的作業會減半，主要希望讓他們能在台灣學習不中斷，家人也評估寒假若許可就會讓兩兄妹回到美國。

花壇鄉文祥國小也有一名澳洲籍的五年級男學生隨班附讀，學生父母都是台灣人，之後移民到澳洲，校長吳世宏說，學生過去就曾利用回台灣間到文祥隨班附讀，這次較長時間留在台灣上課適應很快，班上同學也還記得他。

吳世宏表示，澳洲籍學生參加體育社團也在英文課擔任小老師，和老師直接用英語交談，對其他同學來說可以刺激學習動機，有正面的幫助。