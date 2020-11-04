影／中社花市百合花季開跑 大批遊客賞花當偽出國過癮

台中市后里區中社觀光花市百合花季今天展開，今年是花季舉辦第28年，即日起到11月30日，台中市民憑證入園半價優惠，今天有許多遊客賞花說，現在不能出國，看到五顏六色的花，像偽出國過過癮。

天氣已轉涼，中社花市花園裡多種百合花已綻放，中社花市一年一度的百合花季正式展開，業者說，百合花季的花期可以延續到明年6月，今年準備近20萬顆的百合種球，包含超過50個品種花色，有香水百合、玫瑰百合、鐵炮百合、LA百合、姬百合等類型，採分批利用冰庫設備做產期調節的方式，輪番綻放出美麗的百合花。

現在率先推出雙花色系的亞洲姬百合，黃橙色是明亮的喜悅、粉紫色是新潮薩凡納、桔粉色的心弦、粉白色是里諾，LA百合有白色立陶宛、桔色阿克倫、黃色希諾和喇叭花型的白色鐡炮百合等。

中社花市百合花季今天登場，8公頃的七彩花田，有萬壽菊和向日葵花、一串紅丶火焰雞冠花丶紫色鼠尾草丶波斯菊丶玫瑰花等。