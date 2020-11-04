快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票192：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中社花市百合花季開跑 大批遊客賞花當偽出國過癮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影

台中市后里區中社觀光花市百合花季今天展開，今年是花季舉辦第28年，即日起到11月30日，台中市民憑證入園半價優惠，今天有許多遊客賞花說，現在不能出國，看到五顏六色的花，像偽出國過過癮。

天氣已轉涼，中社花市花園裡多種百合花已綻放，中社花市一年一度的百合花季正式展開，業者說，百合花季的花期可以延續到明年6月，今年準備近20萬顆的百合種球，包含超過50個品種花色，有香水百合、玫瑰百合、鐵炮百合、LA百合、姬百合等類型，採分批利用冰庫設備做產期調節的方式，輪番綻放出美麗的百合花。

現在率先推出雙花色系的亞洲姬百合，黃橙色是明亮的喜悅、粉紫色是新潮薩凡納、桔粉色的心弦、粉白色是里諾，LA百合有白色立陶宛、桔色阿克倫、黃色希諾和喇叭花型的白色鐡炮百合等。

中社花市百合花季今天登場，8公頃的七彩花田，有萬壽菊和向日葵花、一串紅丶火焰雞冠花丶紫色鼠尾草丶波斯菊丶玫瑰花等。

即日起至11月30日止，台中市民憑身分證件賞花半票優惠。

台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影
台中市后里區中社花市百合花季今展開，月底前，台中市民可享票價半價優惠。記者游振昇/攝影

台中市 賞花

延伸閱讀

雪白蕎麥花海、祇園祭！「福島南會津町」5大旅遊關鍵字行前必掌握

明年最後一年！全台最大「紫藤咖啡園」2021花期曝光，連年虧損割愛紫藤樹

【文學相對論11月 二之二】吳曉樂vs.蔣亞妮／百合，與百合以外的

闖入愛麗絲仙境免費賞花！「2020台中花毯節」11/14登場，10米高紅心皇后必打卡

相關新聞

懸賞10萬找罕見巨獸「鼋」 台中議員憂稀有動物已下肚

重金尋找「鼋」（音元）！台中市議員何文海今發豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的這隻少見巨獸...

台中水湳自駕巴士試乘 今早遇機車闖紅燈及時煞住

台中水湳自駕巴士載客活動10 月 31 日到11月11日，開放民眾線上預約試乘。交通局表示，目前因交通法令仍未開放完全自...

疫情影響滯留台灣 外國籍學生隨班附讀偏愛特色小校

國際新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少外國學籍的學生滯留台灣，彰化縣府教育處統計從今年2月24日疫情爆發以來截至10月底止，共有...

影／中社花市百合花季開跑 大批遊客賞花當偽出國過癮

台中市后里區中社觀光花市百合花季今天展開，今年是花季舉辦第28年，即日起到11月30日，台中市民憑證入園半價優惠，今天有...

公私協力助校園 彰縣大村國小圖書館、遊戲場大改造

彰化縣大村國小今天舉行活動中心外牆整修工程暨圖書館裝修工程、兒童遊戲場設施三合一啟用典禮，彰化縣長王惠美感謝台鋼集團等企...

休閒農業區暖身…田尾民間主題展 來嘗生菜

彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區紙上作業15年，業者原本期待今年進入緊鑼密鼓階段，但轉眼入秋，仍然「只聞樓梯響」；熱心的田...

長照機構亂象 低價搶客砍服務

長照政策上路多時，近日卻出現業者為搶生意「先降價打折、再減服務」亂象，議員爆料有個案收托時間原定下午6點，下午2點被提早...

台中住警器僅裝5成 編預算趕裝

台中市攸關住宅防火安全的「住警器」，裝設比率僅50.25%，在六都之中墊底，等於僅一半家庭有裝設；議員指台中市府力拚達到...

南投警樹叢照超速 議員批偷拍

南投縣集集警分局員警被民眾發現夜間取締超速，竟隱藏在樹叢中拍照，民眾反彈，南投縣議員王秋淑質疑員警維持交通秩序、治安很辛...

防弊！台中App報你知 彰投稽核

長照針對各種服務項目、對象收費不一，民眾霧沙沙，更出現業界搶生意喊價現象，台中市推動「長照即時通App」，包括費用表格、...

國賓影城證實了！要來彰化展店

中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓，其中的3到6樓供影城使...

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

台灣道路修修補補常被民眾詬病，審計資料顯示，彰化縣有4條道路，去年申請開挖超過50次以上，其中兩條在員林市，市長游振雄直...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。