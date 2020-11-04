公私協力助校園 彰縣大村國小圖書館、遊戲場大改造

彰化縣大村國小今天舉行活動中心外牆整修工程暨圖書館裝修工程、兒童遊戲場設施三合一啟用典禮，彰化縣長王惠美感謝台鋼集團等企業界贊助經費，提供孩子一個更安全、舒適的學習環境，為地方栽培更多人才。

大村國小原有的活動中心外牆，因為年代久遠而剝落，影響師生運動及通行安全，縣府於去年補助學校380萬元整修，而今年也補助學校改善PU跑道及建置半戶外球場，經費共380萬多萬元，王惠美說，校園設施改善，也能讓社區民眾有更好的休閒空間。

王惠美也感謝台鋼集團會長謝裕民及慶欣欣鋼鐵股份公司董事長顏慶利聯名捐款300萬元，完成圖書館後續裝修工程，增設書櫃將閒置空間充分利用，讓孩子們擁有更溫馨舒適的閱讀空間，讓孩子們更喜歡走進圖書館。

台灣鋼鐵集團董事長王炯棻說，台鋼在台灣很多地方都有投資設廠，伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵廠就是其一，取之於社會，用之於社會，使用地方的資源就應有付出，身為彰化的企業，有需要台鋼集團提供服務、協助的地方，一定會盡全力來協助，以回饋社會。