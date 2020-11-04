懸賞10萬找罕見巨獸「鼋」 台中議員憂稀有動物已下肚

重金尋找「鼋」（音元）！台中市議員何文海今發豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的這隻少見巨獸。

何文海指出，市府2018年8月中旬在南屯區豐樂雕塑公園大規模整建工程，為避免影響動物棲息，進行遷移安置計畫，發現一隻大型貌似鱉的生物。

這隻生物體型長60公分、寬50公分、重達37公斤，吻部極短，與一般的鱉外型不同，後經由農業局委由屏東科技大學鑑定確認為「鼋」，俗名「沙鱉」，屬二級「珍貴稀有的保育類動物」，目前研究文獻不多，只知黿為肉食性動物，屬食物鏈高端獵食者。

當時台中市建設局表示，這隻黿可能是民眾棄養於公園水池內，暫時安置於中興大學安置池，但何文海說，近日詢問中市相關單位這隻稀有動物「鼋」後續處理為何？市府官員卻回覆他「不見了」！官方連保育類動物的安置都如此不重視，代表市府管理鬆散，對此台中市政府難辭其咎。

何文海議員猜測，這隻「鼋」凶多吉少，他決定懸賞十萬元獎金，呼籲大家一起找到這隻稀有動物「鼋」。

建設局長陳大田指出，會努力追尋下落，但目前應還在池中；副市長黃國榮也笑答，若要尋找，可能要練潛水，因這隻「鼋」可能像以往一樣在底泥深處。

黃國榮回應「這麼大隻不太可能被吃掉」且鼋是長夀生物，又是二級「珍貴稀有的保育類動物」市府會妥善照顧。陳大田說，調查結果，最後是中興大學接手照顧。興大表示，因校內單位多，須花時間找尋。

何文海說，請市府辦理「會客」讓他看清楚才放心，要求市府拍照、攝影為證。