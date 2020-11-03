國賓影城證實了！要來彰化展店

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓。圖／中華郵政公司提領
中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓。圖／中華郵政公司提領

中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓，其中的3到6樓供影城使用；中和國賓影城今天宣布今年12月31日停止營業，並將到彰化展店，呼應了光復郵局改建的正式啟動。

位在彰化市光復路與和平路口的光復郵局，建物超過50年，原本是彰化總局，因郵政業務量擴增，中華郵政公司在中央路興建彰化總局大樓後，光復郵局降為甲級支局。由於光復郵局560坪現址屬商業用地，距彰化火車站約100公尺，是彰化市區難得區塊完整的黃金地段。

中華郵政為促進公司資產活化，斥資4.04億元計畫將彰化光復郵局改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，工期約30個月，新建物1、2樓規畫仍供郵局使用，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身中心，地下3樓則是停車場，希望能活絡火車站周邊及舊城區發展。

國賓影城來彰化展店，勢必衝擊既有彰化及台灣戲院，加上新大樓兼具有美食廣場及正流行的健身中心，預期可帶進人潮。但是，彰化火車站周邊停車位難求，雖然新大樓設有地下停車場，將遠不敷需求。

彰化市公所原爭取前瞻建設補助，在市公所後方的彰化市第一停車場興建為立體停車場，以因應國賓影城停車需求，但市民代表會以此停車場用地為商業區，用來建停車場太浪費，因此市公所才打消計畫，但長期而言，因應國賓影城來彰化展店，仍須克服停車問題。

中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局近日即將拆除，並與國賓影城簽約，以4.04億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓。記者劉明岩／攝影
中和國賓影城今天宣布今年12月31日停止營業，並將到彰化展店。記者劉明岩／翻攝
中和國賓影城今天宣布今年12月31日停止營業，並將到彰化展店。記者劉明岩／翻攝

郵局 停車場 中華郵政

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