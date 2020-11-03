彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

台灣道路修修補補常被民眾詬病，審計資料顯示，彰化縣有4條道路，去年申請開挖超過50次以上，其中兩條在員林市，市長游振雄直呼「怎麼可能一年開挖50次？太誇張！」市公所調閱檔案，發現是新接自來水管線工程，同一條路個別申請累計數十件，造成申請開挖超過50次的假象。

根據今年度審計資料，彰化縣員林市湖水路、中山路及彰化市中山路、彰南路，去年申請開挖次數高達50次以上，問題出在鄉鎮市公所辦理各項道路新闢、拓寬工程，沒及時通知相關管線單位同時配合施工，或沒協調各管線單位在同一時段、同一路段施工，導致道路開挖填補、補了又挖。

「怎麼可能一年開挖50次？太誇張！」游振雄說，湖水路在百果山全長僅約3公里，不可能一年開挖50次以上，資料恐有商榷餘地；員林市中山路是市區道路，各種管線單位申請開挖，有些國營單位作風老大，地方政府盡力協調卻徒歎奈何。

員林市公所表示，未接獲通知同一條道路開挖多次，市公所內部了解，湖水路去年很多民眾申請新接自來水管線，累計家戶申請案件數十件，事實上是一次開挖埋自來水管，也許是中山路和湖水路的人手孔下地工程很多人孔蓋，加起來可能超過50件，而非單一道路開挖數十次。

彰化縣政府道路挖掘管理自治條例第十六條規定，道路新舖道路封層竣工驗收完成未滿兩年、道路新闢或拓寬工程竣工驗收完成未滿3年，禁止開挖道路，但縣內許多道路封層舖好不到2年及新闢拓寬竣工驗收不到3年，常照挖不誤，民眾怨聲載道。縣政府工務處表示，如有民生需求、重大公共工程，禁挖規定例外。