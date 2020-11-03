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南投縣校外會表現亮眼 第一個輔導對象竟是兒子同學

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣校外會「向日葵春暉志工團」獲選教育部績優志工團體。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會「向日葵春暉志工團」獲選教育部績優志工團體。圖／南投縣校外會提供

教育部績優春暉志工評選，「南投縣向日葵春暉志工團」脫穎而出，榮獲全國績優春暉志工團體，幕後推手是南投縣學生校外會副督導宋怡慶上校；另校外會總幹事洪玉雪也獲績優志工，她第一個輔導的學生竟是兒子同學，讓她格外有感，投入輔導、傾聽孩子心聲，6年來幫助許多學生找到人生方向。

宋怡慶2年到南投縣校外會服務，他感受城鄉差距，尤其南投偏鄉資源缺乏，家庭問題讓弱勢學生更容易遭遇挫折和困難，除了政府協助外，宋怡慶也召集一批有愛心、熱忱志工，命名為「向日葵春暉志工團」，希望帶領高關懷學生走出陰霾。

春暉志工每人認養1到2名高關懷學生，透過訪視、關懷，加強縣府與學校的聯繫；他們承擔起爸媽的角色，在學生困惑、迷惘時，給予最大支持和鼓勵。最近春暉志工和少年法庭保護官陪伴5名高關懷學生攀登全台第二高的雪山主峰，一路不斷的鼓勵和加油，成功完成登頂，也讓學生更相信自己，保持自信和樂觀態度克服困難。

宋怡慶說，南投偏鄉地區不像都會區資源豐富，透過春暉志工的協助和關懷，給成長中的學生最需要的鼓勵和經驗傳承，讓他們能夠展現自我、靠著鼓勵一步步完成目標，這對孩子就是最大的幫助。

洪玉雪則，6年前投入志工，沒想到第一個輔導對象就是兒子的同學，原本學生什麼都不願說，讓她很挫折，她自認沒太多經驗，只好把他當兒子關心，慢慢打開學生心防，開口說話、溝通，找回學習樂趣，她才理解，原來這些孩子要的只是鼓勵和關懷，她也樂於繼續當高關懷學生的媽媽，陪他們走過青澀的歲月。

南投縣校外會總幹事洪玉雪第一個輔導對象是兒子的同學，讓她理解到青少年成長過程中最需要的是關懷和鼓勵。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會總幹事洪玉雪第一個輔導對象是兒子的同學，讓她理解到青少年成長過程中最需要的是關懷和鼓勵。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會「向日葵春暉志工團」獲選教育部績優志工團體。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會「向日葵春暉志工團」獲選教育部績優志工團體。圖／南投縣校外會提供

偏鄉 教育部 認養

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