中部原鄉第一家日照機構！ 繽紛超美空間成拍照勝地

解決原鄉長照問題，台中市政府在和平區衛生所宿舍1樓設立「洛卡賀社區長照機構」，就近提供20位失能、失智長輩日照服務；台中市長盧秀燕今日視察，強調洛卡賀是中部原鄉地區第一家日間照顧服務機構，提供長輩多彩、明亮的生活空間，是偏鄉長照機構的「領航者」。

盧秀燕表示，市府在各區普設關懷據點，也在原鄉地區則設置文化健康站，但長輩仍有日照機構長時間跟專業的長照需求。洛卡賀不同於一般長照機構，由在地原住民與生俱來的藝術天份設計，呈現多彩、明亮氛圍，甚至比咖啡廳或文化場館還美，適合民眾參訪拍照。

衛生局指出，和平區礙於經費及建築物的合法性，導致長照資源佈建受限，這次市府配合衛生福利部辦理「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」，尋求合法建築物，釋出和平區衛生所宿舍1樓空間，以泰雅族語「Lokah(加油)」命名，打造「洛卡賀社區長照機構」，在中央及地方共同努力下，終於在10月19日揭牌營運。

衛生局表示，洛卡賀社區長照機構除可就近提供偏鄉地區20位失能、失智長輩日間照顧服務，未來也將開辦原鄉照顧服務人員培力計畫及惜食專案，解決原鄉照顧服務員人力短缺問題，並與食品商合作配送格外品（即次級品），愛惜食物同時幫助機構住民。