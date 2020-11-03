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還在修法就開罰？ 露營業者挨罰6萬喊冤
露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。台中市政府強調，在中央修法、立法這段時間，市府雙管齊下規範露營業者，盡量以「輔導代替裁罰」。但和平區民代表羅清輝、徐裕傑今在市政會議上遞交陳情信給市長盧秀燕，指已有露營業者收到罰單，希望市長能協助解決。
台中市政會議今日移師和平區，和平區民代表羅清輝、徐裕傑關心露營區管理問題；徐裕傑說，中央正擬定露營區管理辦法，但有露營區業者卻已收到市府開罰6萬元，希望市府在中央修法期間提供解決辦法，以輔導取代裁罰。
中市觀旅局長林筱淇表示，全台有2000處露營場，但有9成都不合法，大部分都是農牧及營業用地，接下來中央要修正非都市土地使用，近期內就會實施，地方政府也會配合中央；台中市有17處合法的露營場，先前聯合稽查的原則就是「以輔導代替裁罰」。
台中市長盧秀燕表示，露營是現在很夯的休閒活動，台中有17處合法的露營區，許多民眾希望開放更多場域；目前中央對露營區核准規範還在修法、立法中，聽說很快會有結果，未來市府將配合全國性法令再研議管理要點。
盧秀燕提到，在中央修法、立法這段時間，市府「雙管齊下」規範露營業者，若是位處較不危險地段，將盡量以「輔導代替處罰」；但在水庫下游、河川河底地的危險區域，將採取強勢手段，以嚴格態度要求不可以營運，中央法令出來後，地方政府會做相關的法令配合。
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