還在修法就開罰？ 露營業者挨罰6萬喊冤

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。台中市政府強調，在中央修法、立法這段時間，市府雙管齊下規範露營業者，盡量以「輔導代替裁罰」。但和平區民代表羅清輝、徐裕傑今在市政會議上遞交陳情信給市長盧秀燕，指已有露營業者收到罰單，希望市長能協助解決。

台中市政會議今日移師和平區，和平區民代表羅清輝、徐裕傑關心露營區管理問題；徐裕傑說，中央正擬定露營區管理辦法，但有露營區業者卻已收到市府開罰6萬元，希望市府在中央修法期間提供解決辦法，以輔導取代裁罰。

中市觀旅局長林筱淇表示，全台有2000處露營場，但有9成都不合法，大部分都是農牧及營業用地，接下來中央要修正非都市土地使用，近期內就會實施，地方政府也會配合中央；台中市有17處合法的露營場，先前聯合稽查的原則就是「以輔導代替裁罰」。

台中市長盧秀燕表示，露營是現在很夯的休閒活動，台中有17處合法的露營區，許多民眾希望開放更多場域；目前中央對露營區核准規範還在修法、立法中，聽說很快會有結果，未來市府將配合全國性法令再研議管理要點。