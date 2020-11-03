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盧秀燕啟動和平專案 要擦亮中部原民品牌

中央社 / 台中3日電

台中市長盧秀燕啟動和平專案，今天移師和平區召開市政會議，並視察白鹿吊橋及洛卡賀社區長照機構，她表示，將跨局處推動「原住民族產業創新價值計畫」，擦亮中部原民品牌。

台中市政府啟動和平專案，盧秀燕昨天率市府團隊前往和平區，為新建的梨山消防分隊廳舍落成啟用剪綵，及為全台最高海拔復健站「梨山復健站」揭牌；今天更在和平區龍谷觀光飯店召開市政會議，下午還視察打卡景點白鹿吊橋及洛卡賀社區長照機構。

盧秀燕在市政會議中聽取「原住民族產業創新價值計畫」專案報告後表示，這項由中央與地方合力、經費高達新台幣1億元的「大計畫」，除了台中市原民會外，也牽涉到市府許多局處，盼透過跨局處合作使計畫順利推動，串連山區與都會原住民能量，藉此擦亮中部原民品牌。

對於和平區民代關心的露營區管理議題，盧秀燕表示，台中市目前有17處合法露營區，民眾希望開放更多場域，但目前中央對露營區核准規範還在修法及立法中，未來市府將配合中央法令再研議管理要點。

盧秀燕指出，市府在中央修法及立法過程中，將「雙管齊下」規範露營業者，若是位處較不危險地段的業者，將儘量採輔導代替處罰，至於在水庫下游、河川河底地的危險區域，市府將採取強勢手段，要求業者不可營運。

白鹿吊橋曾被鑑定為危橋封閉7年，當地居民原本10分鐘的路程得花90分鐘繞道，市府補助2800多萬元進行吊橋整強重建，去年底重新開通，盧秀燕視察後表示，重新啟用後，除恢復居民通行便利，也成為兼具實用與美觀的打卡景點，可望促進當地觀光發展。

露營區 盧秀燕 吊橋

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