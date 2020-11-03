南投信義台16線拓寬設計 縣府與公路總局有歧見

信義鄉人和、地利、雙龍、潭南村遊客增加，聯外台16線部分路段難會車問題浮現，南投縣長林明溱今天說，拓寬規劃採懸臂式工法，但公路總局堅持高架橋設計，至少花費16億元。

信義鄉雙龍七彩吊橋開幕後湧入許多觀光客，交通流量相當大，但聯外的省道台16線多彎且路幅窄，縣府積極爭取交通部公路總局拓寬，林明溱曾建議採懸臂式工法可行性，以克服環境因素及減少影響，更有利加速改善期程，不過如今傳出公路總局有不同規劃想法。

林明溱今天視察信義鄉人和、地利、潭南、雙龍村時向居民透露，原本規劃斥資新台幣1億5000萬元採懸臂式工法，以加速拓寬台16線與台21線交會口起的瓶頸路段，早日讓甲類大客車可安全行駛，不過，公路總局堅持採高架橋設計，花費需16億元以上，縣府只能請縣籍立委督促公路總局「說到做到」，早日動工。

信義鄉人和、地利、雙龍、潭南村進出交通幹道除省道台16線，還有長度11多公里的鄉道「投97」，從日月潭直通信義鄉潭南村、地利村，林明溱表示，縣府仍將拓寬這條從日月潭伊達邵直通潭南村的道路，讓人和、地利、雙龍、潭南村的祕境美景串聯日月潭。

林明溱表示，信義鄉濁水溪線這4村觀光產業在縣府積極努力下持續發展，尤其雙龍七彩吊橋6月開放營運至今已吸引逾13萬人次參觀；為提升部落基層建設，縣府核定400萬元供4村進行農路、排水、護欄、道路擋土牆等改善工程，因此今天來踏勘聽取民意。