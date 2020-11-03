快訊

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

為彰女學生通行安全 將塗銷彰化光復郵局前機車停車格

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影

中華郵政公司彰化光復郵局近日內拆除，由於施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所畫設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，為之險象環生，市長林世賢直批縣府漠視行人安全。經相關單位今天下午會勘後，決定塗銷既有機車停車格，供行人使用，以維護行人通行安全。

中華郵政斥資4.04億元，將彰化光復郵局改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，預定本月中旬進場拆除現有建物，為了確保施工安全，包商將光復郵局前臨約30公長的光復路人行道，用圍籬圍起，而在光復路路側則由市公所畫設機車停車格，再無行人通行空間，必須走上道路，尤其此路段是彰化女中學生上下學必經路段，學生被迫與車輛爭道，引來市長林世賢不滿，要求縣府與包商妥善處理。

縣府工務處、市公所、警方及包商今天下午到場會勘，由於基於拆除光復郵局舊建物的安全，圍籬已無法再退縮，最後決定塗銷既有機車停車格，原空間提供行人通行，警方同時會加強取締違規停車，維護周邊交通秩序。

光復郵局前的光復路段，原本是縣府辦理的「彰化市人本城區環境整合計畫」一部分，但因中華郵政在都審中，同意新大樓退縮出空間，配合影城自行規畫步道及施工。

「彰化市人本城區環境整合計畫」在全市同時施工，造成全市幾乎進入交通黑暗期，主要是人行步道打掉重做，讓行人行不得也，引起民眾怨聲載道，尤其是像彰化女中、彰化高商及南郭國小等校，更是嚴重。

縣府工務處道路管理科長黃勇茂說，人本城區從彰化火車站到中山路約一公里多工程，目前鋪面大致完成，彰化女中學生通行也可以改善，但光復郵局前路段則仍待舊大樓改建完成，才能連成一氣。

中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局即將拆除，包商施設施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所劃設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，今天下午，經相關單位會勘後，決定塗銷機車停車格，供行人通行。記者劉明岩／攝影

郵局 人行道 中華郵政

延伸閱讀

雞蛋進入盛產期 彰化產區辦推廣活動刺激消費

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

疫情衝擊電商逆勢成長 彰化號召組成電商隊衝商機

彰化市頒發低收入戶子女教育補助 共295名學子受惠

相關新聞

台中議員改綠油精廣告歌 高唱哥哥姐姐妹妹都怕瘦肉精

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員黃馨慧、李麗華關切萊豬政策。黃馨慧問衛生局長曾梓展「明年萊豬進口後，可不可以保...

台中最長美橋「白鹿吊橋」封7年 去年重開通成打卡景點

台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是台中最長吊橋，也是當地居民往返的重要橋梁，過去被鑑定為危橋封閉長達7年，原10分鐘...

影／員警夜間樹叢照相 南投議員批偷拍影響警察形象

南投縣集集警分局員警夜間取締超速，被民眾發現員警值勤時隱藏在樹叢中取締，引起民眾反彈。南投縣議員王秋淑今天質疑，員警維持...

影／「乾爸有頭有臉」 台中議員爆高校學生霸凌

台中市議員蕭隆澤指出，有私立高中學生看同學不爽就打傷人，但校方消極處理，竟要求受害的學生不能對外說被打傷！被害學生家長並...

中職總冠軍開打外媒專文報導 台中今年創「四個第一」

2020中華職棒總冠軍賽10月31日在洲際棒球場開打，台中市政府與中職聯盟聯手防疫，讓球迷安心，首戰門票搶購一空，更獲「...

清水自行車道旁有垃圾長河 無人清還愈倒愈多

台中市清水區護岸路已闢為濱海自行車道，沿途卻被一路棄置大堆廢棄物，議員楊典忠爆料，明明已報案由環保與檢調單位介入，但遲未...

雞蛋進入盛產期 彰化產區辦推廣活動刺激消費

彰化縣一年可生產供應雞蛋約33億8247萬顆及鴨蛋約1億3393萬顆，每2顆蛋就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地，但進...

秋光燦爛「田尾─有種生活」免費入園 品味慢活園藝

想體驗國外美食料理節目中的即採即食鮮活滋味嗎？彰化縣田尾休閒農業協會今天在菁芳園發表「田尾─有種生活」料理，受邀賓客在秋...

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

沒有百貨公司常令彰化人感嘆，現在卻一下子冒出有3個百貨商場興建案，也都有影城投石問路。其中，進度最快的是光復郵局改建案已...

2020更生美展 雕塑大師黃映蒲展出「大日鷹禾」

「2020更生美展」開幕暨「大日鷹禾－豐收的希望再生工程」新書發表會，今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕...

紅玉你在哪裡？ 魚池行銷日月潭紅茶發起尋人啟事

魚池是紅茶的故鄉，近來更以台茶21號「紅玉」獲得國內外市場的喜好，魚池鄉公所今年續辦日月潭紅茶文化季，上午宣布將以「紅玉...

疫情衝擊電商逆勢成長 彰化號召組成電商隊衝商機

今年新冠肺炎疫情影響，電商逆勢成長，彰化縣府今天舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，號召在地優質產品包括食品、旅遊、...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

全台最大淡水紫藤花園驚傳歇業 老闆：我也很無奈

蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

淡海輕軌藍海線第一期來了 最快11月通車首月免費

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。