為彰女學生通行安全 將塗銷彰化光復郵局前機車停車格

中華郵政公司彰化光復郵局近日內拆除，由於施工圍籬阻斷人行道，而圍籬外又有市公所畫設的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，為之險象環生，市長林世賢直批縣府漠視行人安全。經相關單位今天下午會勘後，決定塗銷既有機車停車格，供行人使用，以維護行人通行安全。

中華郵政斥資4.04億元，將彰化光復郵局改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，預定本月中旬進場拆除現有建物，為了確保施工安全，包商將光復郵局前臨約30公長的光復路人行道，用圍籬圍起，而在光復路路側則由市公所畫設機車停車格，再無行人通行空間，必須走上道路，尤其此路段是彰化女中學生上下學必經路段，學生被迫與車輛爭道，引來市長林世賢不滿，要求縣府與包商妥善處理。

縣府工務處、市公所、警方及包商今天下午到場會勘，由於基於拆除光復郵局舊建物的安全，圍籬已無法再退縮，最後決定塗銷既有機車停車格，原空間提供行人通行，警方同時會加強取締違規停車，維護周邊交通秩序。

光復郵局前的光復路段，原本是縣府辦理的「彰化市人本城區環境整合計畫」一部分，但因中華郵政在都審中，同意新大樓退縮出空間，配合影城自行規畫步道及施工。

「彰化市人本城區環境整合計畫」在全市同時施工，造成全市幾乎進入交通黑暗期，主要是人行步道打掉重做，讓行人行不得也，引起民眾怨聲載道，尤其是像彰化女中、彰化高商及南郭國小等校，更是嚴重。