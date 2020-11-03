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台中最長美橋「白鹿吊橋」封7年 去年重開通成打卡景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕(左)、和平區長吳萬福今日前往視察白鹿吊橋，肯定嶄新吊橋除恢復居民通行便利，也成為兼具實用與美觀的打卡景點。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕(左)、和平區長吳萬福今日前往視察白鹿吊橋，肯定嶄新吊橋除恢復居民通行便利，也成為兼具實用與美觀的打卡景點。記者余采瀅／攝影

台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是台中最長吊橋，也是當地居民往返的重要橋梁，過去被鑑定為危橋封閉長達7年，原10分鐘路程得花90分鐘繞道，去年底終於再次開通，台中市長盧秀燕今前往視察，肯定嶄新吊橋恢復居民通行便利，也成為兼具實用與美觀的打卡景點，促進當地觀光發展。

盧秀燕表示，吊橋是原鄉地區最重要、最優先的施政，在和平區吊橋不僅是休閒旅遊的設施，更是關乎時間、經濟的「人命關天」建設；區公所施作吊橋符合在地景觀，不僅具通行目的，還增加白色牌飾，讓吊橋更美觀。

白鹿吊橋位於和平區南勢與天輪里交界；高齡75歲的劉奶奶是天輪里居民，日常生活仰賴吊橋作為聯外道路，她今天特別到場分享見證吊橋從封橋到重建啟用過程，感謝市府讓吊橋再次重啟，減少居民的通勤時間。

和平區公所指出，白鹿吊橋總長近250公尺，是當地重要地標，更是山友攀登谷關七雄「白毛山」的最佳出入口；翻新後的吊橋不僅堅固，橋頭白鹿意象裝置增添景緻，群山環繞且橫跨大甲溪之上，更顯「台中最長美橋」之名。

白鹿吊橋因被鑑定為危橋，2012年5月起正式封閉，居民往返原僅需10分鐘路程，吊橋封閉後得花90分鐘，且途中需與砂石車爭道，路途十分險峻；為此市府補助2800餘萬元進行吊橋整強重建，並協助和平區公所解決各項程序，包括與經濟部水利署第三河川局申請河川公地使用同意，及協助與參山國家風景區管理處、谷關工務段、東勢林區管理處、林務局等進行協調，白鹿吊橋終於在去年4月動工、12月中旬完工。

台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是當地居民往返的重要橋梁。記者余采瀅／攝影
台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是當地居民往返的重要橋梁。記者余采瀅／攝影
台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是當地居民往返的重要橋梁。記者余采瀅／攝影
台中市和平區「白鹿吊橋」橫跨大甲溪，是當地居民往返的重要橋梁。記者余采瀅／攝影

吊橋 盧秀燕

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