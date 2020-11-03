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台中議員改綠油精廣告歌 高唱哥哥姐姐妹妹都怕瘦肉精

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李麗華改編「綠油精」指「吃了變成白骨精」記者陳秋雲／攝影
台中市議員李麗華改編「綠油精」指「吃了變成白骨精」記者陳秋雲／攝影

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員黃馨慧、李麗華關切萊豬政策。黃馨慧問衛生局長曾梓展「明年萊豬進口後，可不可以保證台中市民吃不到萊豬？」曾回答「確實做不到。」李麗華則改編綠油精廣告歌曲，高唱「哥哥姐姐妹妹都怕瘦肉精，吃了變成白骨精。」

黃馨慧表示，談到美豬、各局處都說要稽查次數「倍增」，以目前衛生局稽查人力約100人，檢驗員20人，市屬檢驗室1間，明年美豬開放進口，衛生局有沒有提早因應政策，增加多少業務人力？增加哪些業務項目預算？黃馨慧質疑，「零檢出」是不是代表「有害物質含量為零？」曾梓展回答，應該是殘留量無法檢出。

黃質疑「中央鴨霸進萊豬、地方只會軟弱喊口號？」當場問官員，281萬市民明年真的吃不到萊豬？衛生局長曾梓展回答：確實做不到。

立法院國民黨立委提出學校衛生法修正草案「營養午餐採購契約範本應載明禁含乙型受體素」最後多數決議不必。台中市議員李麗華今在議會質詢指出，契約範本對學校而言，是校方與廠商直接執行的依據，如果連契約都不能載明「後果難以想像！」她要求副市長陳子敬「不要聽中央的！」

陳子敬表示，市長盧秀燕自始至終都依台中市食安自治條例要求瘦肉精零檢出，並要求局處嚴格把關所轄單位，他強調，校園午餐瘦肉精零檢出的立場不變。

李麗華在議事堂開音樂教室，改編「綠油精」廣告歌，要求衛生、環保、警察與消防局長一起唱「瘦肉精、瘦肉精，英文最愛瘦肉精，哥哥姐姐妹妹都怕瘦肉精，吃了變成白骨精。」眾人琅琅上口，不過部分官員唱到「英文最愛瘦肉精」自動跳過或消音。

市議員黃馨慧表示，市府宣示瘦肉精零檢出，「台中吃不到萊豬」做得到嗎？衛生局表示做不到。圖／黃馨慧提供
市議員黃馨慧表示，市府宣示瘦肉精零檢出，「台中吃不到萊豬」做得到嗎？衛生局表示做不到。圖／黃馨慧提供

衛生局 瘦肉精 萊豬

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