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長照據點疑低價搶客不實申報 台中市府：若查屬實嚴懲

中央社 / 台中3日電

台中市長照據點2年來倍增，市議員揭露「低價搶客再減服務」、「不實申報比例成長」等，市庫恐淪「長照提款機」。衛生局說，每月對業者抽查，若有削價競爭亂象，經查屬實嚴懲。

高齡化社會來臨，長照服務備受重視。民進黨籍市議員施志昌、林祈烽今天在台中市議會警消環衛業務質詢指出，台中市一年長照預算超過新台幣30億，2018年台中市長照A據點45處，B據點369處，C據點179處，截至今年10月，A據點107處，B據點969處，C據點328處，數量翻倍。

施志昌表示，單位變多、競爭變多，長照收案不只由衛生局照顧服務專員或是A單位分派，也由各單位自行開發，有單位為了搶客，利用減免自付額或給予折扣搶案，低價吸引服務個案或家屬，「羊毛出在羊身上」，削價競爭後，服務品質有可能降低，甚至不實申報。

施志昌舉例，有個案在外縣市卻接受台中的服務，重症臥床卻在一天內開兩次肢體關節活動的服務，甚至有家庭托顧，個案收托時間應是早上8時至下午6時，卻用個案想提早回家為由，下午2時就送回家，再去做其他居家服務兼職，巧妙性的空出時間，做其他服務賺取收入。

衛生局長曾梓展表示，台中訂有「長期照顧特約單位核銷費用抽查原則」，每月定期執行服務品質查核，不定期舉辦聯合稽查；另也設有「台中長照APP」，讓個案及家人掌握長照服務情況，避免業者不實核銷。

衛生局補充，向衛福部反映，盼強化長照核銷罰鍰機制，不實申報將加倍罰鍰等規定，遏止不肖業者，提升長照服務品質。

長照 衛生局 台中市

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