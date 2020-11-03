檢舉大爆發 中市108年交通違規罰款高達14億元

台中市108年舉發交通違規案件數29萬多件，罰款達新台幣14億元，109年截至8月已26萬件，檢舉達人現象造成檢舉大爆發，台中市警局表示，已行文中央建議適度限縮重大違審案件。

現代科技發達，手機、相機人人有，車輛多裝有行車記錄器，照相簡單方便，使得民眾舉發交通違規案件數大增。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，檢舉達人成為質詢議題。

民進黨籍市議員陳淑華指出，民眾舉發交通違規案件數，107年22萬4000多件，108年29萬5000多件，109年1至8月就達26萬3000多件，今年度大幅度增加可能超過30萬件，依比例計算甚至有可能達38萬、39萬件。

民進黨籍市議員謝明源、蕭隆澤、邱素貞也憂心，警民合作、取締交通違規有一定效果，但民眾舉發不乏有惡意舉發、挾怨報復的情形，可能影響處理品質。

台中市警察局長楊源明表示，民眾檢舉如果違規屬實，必須依規定舉發，檢舉達人案件不斷增加，也增加員警工作負荷，相對也造成廣大民怨，市府已在2月、7月、8月正式行文警政署，希望建議交通部檢討現行民眾檢舉相關規定，適度限縮重大違審案件，交通部目前也在研議中。