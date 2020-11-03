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清水自行車道旁有垃圾長河 無人清還愈倒愈多
台中市清水區護岸路已闢為濱海自行車道，沿途卻被一路棄置大堆廢棄物，議員楊典忠爆料，明明已報案由環保與檢調單位介入，但遲未破案或清理，離譜是垃圾還持續在倒，愈倒愈多，公權力不彰。
中市環保局代局長陳宏益表示，此案在9月25日獲報，立即稽查並通報檢調機關，也責成土地所有權人國產署加強阻絕。有鑑於亂倒廢棄物趨勢，市府明年將成立無人機與科技稽查中隊，專責無人機定期空拍以監控污染情況，也會設置遠端錄影設備與警察局合作，監控不法情事，並加強管控人車較少之偏遠地區。
楊典忠指出，清水區護岸路以南是都市計畫的特等農業區，明明是優良農地，卻任由堆置事業廢棄物，至今已超過5000立方公尺，中央與地方公權力不彰，讓清水變成新廢棄物天堂。
土地所有權人是國產署，在發生被傾倒廢棄物，卻只立牌，未善盡管理之責，他要求市府對於國產署縱容管理土地遭堆置廢棄物，應該連續開罰，遏止非法棄置行為。
楊典忠也批海線地區已發生至少百件廢棄物傾倒案件，從國道三號、國道四號橋下、大甲溪沿線、大肚山野溪河谷，楊典忠表示，成為不肖業者傾倒廢棄物的天堂，許多案件還找不到污染行為人，部分案件廢棄物還留置現場已10年，農地山坡地夾著雜廢棄物成為海線地區特殊景觀。
陳宏益代局長承諾，一週內會親自在拜會檢察官，加速偵辦進度。台中副市長陳子敬表示，雖然政府沒有設立環保警察的單位，但是警政署有指派保七總隊負責環保勤務，海線地區人口較不稠密，未來稽查漏洞的地方會請環保局、警察局與保七總隊加強。
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