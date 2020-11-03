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雞蛋進入盛產期 彰化產區辦推廣活動刺激消費
彰化縣一年可生產供應雞蛋約33億8247萬顆及鴨蛋約1億3393萬顆，每2顆蛋就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地，但進入秋冬雞蛋產量升高，為穩定供銷市場，大城鄉農會將在11月14、15日舉行彰化優先蛋評鑑與推廣活動，刺激雞蛋銷售。
彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，今年受新冠肺炎疫情影響，上半年餐廳生意慘淡，但雞蛋需求未受太大衝擊，主要是家庭自己煮，雞蛋使用量仍多，年底雖產量增加，但預計冬天國人食欲也變好，供需仍能維持穩定，目前蛋價持穩。
彰化縣長王惠美也愛吃蛋，她指出平均每天吃2顆蛋維持體力，也宣布11月14日將在大城農會進行蛋品評鑑競賽，由產、官、學界等專家學者共同評選出彰化縣最優質的蛋品，11月15日則舉行蛋品評鑑競賽頒獎典禮及推廣，將有蛋品及農特產品品嚐區、蛋品評鑑成果及農會推廣成果展示區、在地小農市集、及活動主題互動區等。
農委會畜牧處技正蔡明哲說，彰化縣是雞蛋重要的產區，幾乎占全台一半，農委會也針對蛋品安全品質做監測，自從推動雞蛋溯源制度後，蛋品安全監測的合格率達99.7%以上。透過雞蛋評鑑可以選出最好的雞蛋，希望彰化縣各個農會都能響應彰化優鮮農產品，將縣內好的農產品推薦給大家。
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