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不受疫情影響 中科前8月營業額逆勢成長2成2

中央社 / 台中3日電

武漢肺炎疫情衝擊全球經濟景氣，中科管理局今天表示，今年1到8月營業額未受影響，較去年同期成長22.22%，預估全年營業額可望達新台幣8600億元，甚至上看9000億元。

中科管理局長許茂新指出，中科園區在各廠商努力下，前8月營業額達6046.31億元，較去年同期的4947.1億元，成長22.22%，創歷年同期新高，其中以積體電路產業4881.56億元、占比80.74%最高。

對於前8月營業額再成長，許茂新表示，受惠於遠距商機帶動相關電腦通訊等設備需求成長，還有5G通訊基礎建設、高效能運算等新興科技應用、晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求，促使半導體產業供應鏈等相關產業鏈，產品訂單持續暢旺，推升中科整體營收成長。

中科園區持續招商引資，許茂新說，1到10月已引進高科技廠商18家，主要以精密機械7家最多，生物技術及光電各4家居次，廠商投資及增資額272.18億元。

許茂新認為，今年全年營業額可望達成2020年預定目標8600億元，甚至上看9000億元，未來仍努力推動園區永續發展，以打造成為人文、環保及科技元素的優質園區為目標。

半導體 疫情

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