秋光燦爛「田尾─有種生活」免費入園 品味慢活園藝

想體驗國外美食料理節目中的即採即食鮮活滋味嗎？彰化縣田尾休閒農業協會今天在菁芳園發表「田尾─有種生活」料理，受邀賓客在秋光燦爛的花園餐桌上，現摘水耕生菜佐果櫟種籽，這種品嘗慢活好味道將在本月14日、15日登場。

田尾鄉花卉園藝近年吹起主題展風潮，田尾休閒農業協會舉辦「田尾─有種生活」，主題以種子為發想核心，象徵休閒農業協會在田尾鄉播下提倡園藝即生活、生活即園藝的種子，民眾到田尾不僅採購，也靜心放慢腳步觀賞一花一木。

今天上午「從產地到餐桌」，舉辦Baby Leaf貝比生菜現採現吃的初體驗，田尾鄉長林守政、鄉公所主任秘書葉慈愛及田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤、常務監事張書杰、常務理事謝釋龍、羅國誌、理事羅秀青等人擔任試吃官，從桌上玻璃水盆摘採生長20至25天的生菜。

今天供應的貝比生菜種類有綠火焰、紅火焰、紅橡葉萵苣、綠橡葉萵苣、紅捲葉萵苣、義大利香芹、酸模、奶油萵苣、紅義大利萵苣，菜葉幼嫩，掌廚的「阿嬤私房菜」經理彭淳岳設計生菜佐小西氏石櫟、台灣松露、小蕃茄、藍莓，主菜醃鮭魚捲蘋果洋蔥絲，灑鮭魚卵和烤腰果，高纖健康又美味。

鄉長林守政說，田尾鄉是台灣重要的花卉和苗木產地與集散地，業者和鄉公所推動15年的彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區，計畫進入最後微調階段，公路花園約90名業者加入籌備會，推動成立彰化縣田尾休閒農業協會，未來不排除結合田尾公路花園協會，輔導園區業者經營內容更符合產業特性，從生活園藝的概念發展休憩產業，「田尾─有種生活」即是休憩產業的起步。