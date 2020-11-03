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秋光燦爛「田尾─有種生活」免費入園 品味慢活園藝

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾休閒農業協會今天在菁芳園發表「田尾─有種生活」，現採現吃的生活園藝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾休閒農業協會今天在菁芳園發表「田尾─有種生活」，現採現吃的生活園藝。記者簡慧珍／攝影

想體驗國外美食料理節目中的即採即食鮮活滋味嗎？彰化縣田尾休閒農業協會今天在菁芳園發表「田尾─有種生活」料理，受邀賓客在秋光燦爛的花園餐桌上，現摘水耕生菜佐果櫟種籽，這種品嘗慢活好味道將在本月14日、15日登場。

田尾鄉花卉園藝近年吹起主題展風潮，田尾休閒農業協會舉辦「田尾─有種生活」，主題以種子為發想核心，象徵休閒農業協會在田尾鄉播下提倡園藝即生活、生活即園藝的種子，民眾到田尾不僅採購，也靜心放慢腳步觀賞一花一木。

今天上午「從產地到餐桌」，舉辦Baby Leaf貝比生菜現採現吃的初體驗，田尾鄉長林守政、鄉公所主任秘書葉慈愛及田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤、常務監事張書杰、常務理事謝釋龍、羅國誌、理事羅秀青等人擔任試吃官，從桌上玻璃水盆摘採生長20至25天的生菜。

今天供應的貝比生菜種類有綠火焰、紅火焰、紅橡葉萵苣、綠橡葉萵苣、紅捲葉萵苣、義大利香芹、酸模、奶油萵苣、紅義大利萵苣，菜葉幼嫩，掌廚的「阿嬤私房菜」經理彭淳岳設計生菜佐小西氏石櫟、台灣松露、小蕃茄、藍莓，主菜醃鮭魚捲蘋果洋蔥絲，灑鮭魚卵和烤腰果，高纖健康又美味。

鄉長林守政說，田尾鄉是台灣重要的花卉和苗木產地與集散地，業者和鄉公所推動15年的彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區，計畫進入最後微調階段，公路花園約90名業者加入籌備會，推動成立彰化縣田尾休閒農業協會，未來不排除結合田尾公路花園協會，輔導園區業者經營內容更符合產業特性，從生活園藝的概念發展休憩產業，「田尾─有種生活」即是休憩產業的起步。

「田尾─有種生活」14日和15日在菁芳園，免門票入園，可逛種子創作作品市集、參觀種子盆栽、認識殼斗科生態、參加手作體驗教學，如果想體驗今天的花園餐桌Baby Leaf貝比生菜現採現吃，請把握上午10點到下午3點，一共4梯次、各10個名額，現場報名，每份250元。兩天活動，每消費每100元可兌換一張抽獎券。

廚師在桌邊服務，一面解說生菜種類和味道，一面製作料理。記者簡慧珍／攝影
廚師在桌邊服務，一面解說生菜種類和味道，一面製作料理。記者簡慧珍／攝影

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