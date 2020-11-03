女大生遭擄殺案 國際蘭馨會中市踩街遊行反性侵

馬來西亞籍女大生在台灣求學遭擄殺，國際蘭馨交流協會中華民國總會今天上午帶領中部7個分會在台中市舉辦113反家暴、反性侵踩街遊行，呼籲大家尋求適當協助，避免悲劇發生。

「113」是反家暴保護專線，國際蘭馨交流協會中華民國總會每年都在11月3日同步舉辦相關宣導活動，今年適逢武漢肺炎疫情，現任總監王玉餘仍決定率中部7個分會踩街遊行宣導重視家暴問題。

王玉餘指出，馬國女大生在台灣的遭遇，讓她看到新聞就想哭，今天號召會員出來踩街遊行，沿街舉牌並高喊「113一通，家暴無蹤」口號，藉由各分會姊妹熱情參與，發放文宣與紀念品，呼籲社會大眾重視家暴問題，加深婦女做好保護自己的意識。

國際蘭馨交流協會中華民國總會前總監傅美智表示，國際蘭馨交流協會是聯合國公認的非政府組織，分布於全球132個國家的國際婦女公益社團，世界總會成立於1921年，即將屆滿100年，會員由商業與專業婦女組成，有權代表出席聯合國機構各項會議。

傅美智指出，台灣專區是由前國策顧問蔡鈴蘭於1992年創立，目前在全台各縣市共有40個分會，秉持「以女人幫助女人與女孩」為創會宗旨，深入社區協助弱勢婦女與女孩，藉以改善她們的生活與未來。

台中市社會局副局長陳仲良指出，市府強調公私協力，好人不要沉默，有需要關懷的地方，要儘量對外通報，讓社會黑暗角落無法遁形，公私協力打造幸福城市，女大生被殺，讓大家感到痛心，也讓國家形象受到嚴重打擊，街坊鄰里一起出來反家暴、反性侵，不只幫助別人，也是幫助自己，這樣社會才會圓滿。