彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

沒有百貨公司常令彰化人感嘆，現在卻一下子冒出有3個百貨商場興建案，也都有影城投石問路。其中，進度最快的是光復郵局改建案已發包並在近日拆除，彰化市旭光路第二停車場BOT案可望在本月下旬上網招標，至於規模更大的衛生局前「機28 」用地朝向複合百貨商場開發BOT案，但還有一大段路要走。

中華郵政為促進公司資產活化，斥資4.04億元計畫將彰化光復郵局改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，工期約30個月，新建物1、2樓規畫仍供郵局使用，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身中心，地下3樓則是停車場，希望能活絡火車站周邊及舊城區發展。目前已完成發包，本月中旬前，將進場拆除現有建物。

至於「彰化市第二停車場興建營運暨移轉-BOT案」，計畫將位在旭光路占地2150坪目前供平面收費停車場的市公所土地，可興建多元性複合百貨商場。由於鄉鎮市依法不能辦理BOT，兩年前在前縣長魏明谷支持下，與市公所簽訂意向書，由市公所撥用停車場用地給縣府，再由縣府依促參條例的招商程序委由公所辦理，因為是全台首例，交通部審查及要求補件後，才同意撥用。

不過，縣府工務處指出，市公所認為既有用地採多目標使用，其中三分之二樓地板面積做停車場，做為商場使用尚有不足，因此向縣都委會提案變更，停車場降用二分之一，依容積可建到10層以上大樓，可興建百貨公司、賣場、影城、美食廣場及健身中心 等。市公所已將可行性評估等計畫送縣府審查，工務處表示，可望11月下旬，即可由市公所發包招商。