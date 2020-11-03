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2020更生美展 雕塑大師黃映蒲展出「大日鷹禾」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕塑大師黃映蒲創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，尚有其他漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等134件作品。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕塑大師黃映蒲創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，尚有其他漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等134件作品。記者白錫鏗／攝影

「2020更生美展」開幕暨「大日鷹禾－豐收的希望再生工程」新書發表會，今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕塑大師黃映蒲創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，尚有其他漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等134件作品，展期從即日起至11月11日止，歡迎民眾踴躍前往參觀。

「2020更生美展」開幕暨「大日鷹禾－豐收的希望再生工程」新書發表會，今天上午在中市大墩文化中心舉行開幕典禮。法務部務次長張斗輝、台灣更生保護會董事長邢泰釗、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長毛有增、雲林地檢署檢察長洪家原，台中市政府法制局長李善植，還有法務部前部長施茂林、高檢署前檢察長王添盛等人蒞臨會場鼓勵更生人。會場展出出監藝術達人創作暨台中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。

台中市政府與中市議會都相當支持更生保護工作，長年來保留中部地區首屈一指的展場中市大墩文化中心檔期提供更生美展場地，並且在經費上支持更生保護業務，齊為更生保護工作盡一分心力，迄今已達23年。

此次美展除展出台中監獄「才藝舍坊」學員創作，台中區矯正機關收容人教化藝術作品外，也包括經由台灣更生保護會台中分會輔導並開過個展之出監藝術家黃銀呈先生書畫、李鐸畫作、潘信孝紮獅邀請展，以及此次美展徵件入選之台灣更生保護會各分會輔導藝術家陳雪花、顏正國、連德威、游証珽、葉明信、蔡奇穆、李子旭、林清山、朱國富等9名美展徵件入選作品。

另外，今年也展出台灣更生保護會台北分會與台北監獄共同合辦「銅雕技訓班」作品共襄盛舉，未來美展也將提供更生保護會各地分會藝術技能訓練班創作展覽平台，讓更生朋友之藝術才能展現於國人面前。

美展主題作品為雕塑大師黃映蒲創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，意表一天24小時皆不停熄的明燈。鷹表展翅無垠的天空，洞悉任何一處等待救援的每一雙手。禾是豐收的稻穗，不被公開的救助案件，不計其數，而透過美術教育展開人生的新頁，正是每年更生美展所展現的成果。

今天開幕活動，由法務部常務次長張斗輝、董事長泰釗、法務部前部長施茂林、更保台中分會主任委員王錦賜等人共同為主題作品揭幕。並為「大日鷹禾－豐收的希望再生工程」新書發表合影見證。

本次更生美展作品種類包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等，展出主題作品1件、全國藝術達人徵件入選作品12件、邀請展黃銀呈書畫28件、李鐸畫作9件、潘信孝紮獅2件及矯正機關技訓教化成果展82件，總計134件，種類繁多，各具風貌，展期即日起至11月11日。

「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，法務部前部長施茂林受邀參加。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，法務部前部長施茂林受邀參加。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，高檢署前檢察長王添盛受邀參加。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，高檢署前檢察長王添盛受邀參加。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕塑大師黃映蒲（圖）創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，展出從即日起至11月11日止。記者白錫鏗／攝影
「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，美展主題作品為雕塑大師黃映蒲（圖）創作「大日鷹禾」，創作意念大日乃不落日，展出從即日起至11月11日止。記者白錫鏗／攝影

法務部 台中市 陶藝

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