中市投入1億輔導部落產業 盼擦亮台中原民品牌

台中市政府原住民族事務委員會投入逾1億元，啟動「原住民族產業創新價值計畫」，透過部落產業輔導、原民見學體驗扶植原民產業，並於光復新村內設立「中原好物布建通路據點」推廣原民優良產品，串連山區與都會原住民能量，藉此擦亮台中原民品牌。

台中市原民會主委林益陸今日在市政會議表示，「原住民族產業創新價值計畫」透過後場「原民見學聚落平台三年推動計畫」扶植產業聚落，並利用前店「中原好物特色據點通路布建三年推動計畫」布建通路，兩計畫共投入1億10萬元，中央補助8千萬，藉此建構中部原民產業與通路平台。

林益陸表示，「原民見學聚落平台計畫」串聯台中市大安溪流域的泰雅文化5個部落，打造最密集的原住民產業聚落。其中，部落產業輔導分為4個主題精進工作坊，包括部落嚮導、部落餐食、住宿體驗、工藝體驗，共辦理18個場次，至少培訓400人；原民見學體驗則打造6條特色原民見學體驗，透過五感體驗學習，帶領民眾進入部落生活。

台中市府也於光復新村打造大台中原住民族產品通路據點，串聯在地原住民族企業，打造實體通路，並輔導中部原民伴手禮與遊程體驗，經當地業者診斷及深入輔導，共完成加值輔導20家，原民商品60個品項，以及輔導梨山、大甲溪、大安溪、南投4條旅遊路線。