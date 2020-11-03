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疫情衝擊電商逆勢成長 彰化號召組成電商隊衝商機

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右三）今天宣布組成彰化電商隊，推廣在地優質產品。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（右三）今天宣布組成彰化電商隊，推廣在地優質產品。記者林敬家／攝影

今年新冠肺炎疫情影響，電商逆勢成長，彰化縣府今天舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，號召在地優質產品包括食品、旅遊、農產品、製造業等投入電商通路，縣府將以專案負擔上架費還會配合節慶舉行行銷活動，將為即將來臨的雙11購物節做準備。

彰化縣長王惠美說，彰化農工產品多元，但業者長期以來單打獨鬥，縣府近期整合，讓符合3章1Q的農特產品可加入小三美日、郵局i郵購等電商平台，現在進一步集結中小企業產品行銷，縣府也進一步規劃「彰化東森購物專區」，希望也讓企業產品透過電商提升知名度，增加銷售通路。

縣府經綠處指出，這次專案將在明年4月底前配合雙11、聖誕、新年等節慶，推出主題行銷活動，也將有購物台宣傳。

今天到場參加說明業的業者多元，包括紡織品、美妝、餐飲、食品、旅遊業也有農會、觀光工廠等人員，彰化縣工策會總幹事張啟楷說，超過260家以上廠商報名，多達3、400人參加，代表廠商對電子商務需求的殷切，這次新冠肺炎疫情衝擊產業，電商卻屹立不搖，歡迎縣內廠商加入彰化電商隊共創商機。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，東森購物旗下擁有完整通路，包含ETMall東森購物網、東森電視購物等10幾個平台，台灣會員總數超過900萬，與縣府合作會提供免費宣傳行銷、專人輔導商家上架、免上架費、加碼東森幣等服務。

彰化縣府今天舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會。記者林敬家／攝影

購物網 電商 新冠肺炎

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