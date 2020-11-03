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長照機構搶客降價減服務 中市衛生局「有聽說」

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
台中市議員施志昌（右）、林祈烽爆料長照機構大增之下，也爆搶客亂象，先降價吸客再降品質。記者張明慧／攝影
台中市議員施志昌（右）、林祈烽爆料長照機構大增之下，也爆搶客亂象，先降價吸客再降品質。記者張明慧／攝影

長照上路，卻出現業者「先低價搶客、再減服務」的亂象，台中市議員施志昌、林祈烽今在議會爆料，有個案收托時間原本要到下午6點，卻提早在下午2點就把人送回家；或明明是重症臥床，卻在1天內開2次肢體關節活動服務疑謊報詐領，不只民眾權益受損，市庫也成「長照提款機」。

台中市衛生局曾梓展表示，確有耳聞這些事件，不只違反規定且違法，今年已查緝3764個據點，查獲不實申報38件。

施志昌指出，台中長照機構愈來愈多，每年長照預算突破30億，雖然積極推動長照資源佈建應受肯定，但單位變多、競爭變多，為了生存就開始低價搶案，形成了一些亂象；尤其長照收案不只是由衛生局照專或A單位分派，很多是各單位自行開發，讓單位有運作空間，據傳有單位為了搶客，提出減免自付額或給折扣，這種做法是否符合規定嗎？

削價競爭的結果，「羊毛出在羊身上」，後面服務品質就有可能降低，或者有些單位甚至不實申報。

根據衛生局資料，108年抽查4517件，查到13件不實申報，比例約0.2%，109年至九月底抽查3782件，查獲32件，比例約0.8%。施志昌批短短不到一年，不實申報的比例其實成長4倍，究竟還有多少不實申報案件的黑數，他要求衛生局要查清楚。

衛生局長曾梓展說，台中有開發長照APP，讓民眾看可直接看到服務項目與費用，從此系統也看出有無虛報；另也已向中央反映修改長照法規，過去逮到申報不實只處罰1倍，業者不痛不癢 ，應提高到10倍或20倍才有警愓。

台中市議員施志昌（右）、林祈烽爆料長照機構大增之下，也爆搶客亂象，先降價吸客再降品質。記者張明慧／攝影
台中市議員施志昌（右）、林祈烽爆料長照機構大增之下，也爆搶客亂象，先降價吸客再降品質。記者張明慧／攝影

衛生局 長照 台中市

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