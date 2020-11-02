趕上台中地價飇 全台面積最大14期完成3179筆配地

鄰近台中洲際棒球場丶台中巨蛋興建地的公辦第14期美和庄市地重劃區重劃作業，經歷台中3任市長，今年終於陸續完成土地分配，總計私有地約3179筆，其中1987筆私有地已完成登記，另四成還在協調。11月7日在中正地政事務所統一換發權狀，維護民眾權益。

地政局指出，第14期市地重劃區面積404公頃，土地所有權約4550公頃，近40年來全台面積最大、土地所有權人數最多的重劃區。

內政部2009年核定市地重劃計畫書，市府積極推展各項重劃作業，歷經範圍調整、土庫溪改明渠、老芒果樹及土地公廟保留等3次都市計畫變更，終於在盧秀燕任內有重大進展，今年2月17日完成土地分配結果公告。

地政局指出，重劃後私有土地筆數約3179筆，超過6成土地可發回所有權人使用，其餘4成有異議及受異議影響的土地，市府將持續溝通協調，維護地主權益。

地政局說明，權狀換發完畢後，市府將依據市地重劃實施辦法第51條規定，重劃土地完成地籍測量後，以書面通知地主定期到場接管土地後，陸續再核發重劃負擔總費用證明書。