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台中梨山環山部落路途遙遠 文化健康站師資難尋

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
環山部落文化健康站每周一至五開課，除了每日帶領長者跳健康操，每周也會舉行一次文化傳承課程。記者余采瀅／攝影
環山部落文化健康站每周一至五開課，除了每日帶領長者跳健康操，每周也會舉行一次文化傳承課程。記者余采瀅／攝影

台中市政府啟動「和平專案」，市長盧秀燕今日率隊前往和平區最深處「環山部落文化健康站」，關心當地長輩生活起居。不過，環山部落文化健康站照服員表示，文化健康站設備不足亟需改善，且因部落路途遙遠師資難尋，盼市府能協助改善。

台中市原民會主委林益陸表示，已向中央原民會申請經費，明年逐步汰換設備；未來因應師資不足問題將輔導文健站鼓勵照服員或當地耆老專業提升成文健站種子教師，期望專業與在地部落知識相結合。

環山部落文化健康站照服員林垣妗指出，環山部落共有174位55歲以上長者，去年1月成立環山部落文化健康站，目前有4位照服員，照顧64名部落長者；文健站每周一至五開課，除了每日帶領長者跳健康操，每周也會舉行一次文化傳承課程，包括織布、狩獵及祈福文化等，把遺失的泰雅傳統文化價值找回來。

不過因部落路途遙遠，許多師資進到部落教學意願低。林垣妗說，師資難尋，只能靠照服員學習手作課程，再教導部落長者；傳統文化課程則須仰賴當地耆老，但耆老年紀大，光今年環山部落已離世7名耆老，建議可與其他部落結合，讓其他部落耆老跨部落到環山教學。

林垣妗說，文健站設備也不足，除缺乏桌椅、櫃子，因沒有水塔，每遇停水就無水可用，且環山早晚溫差大，也需電暖爐讓長者冬天取暖。

盧秀燕表示，和平地區居民分散，上任以來根據地方需求，將原來只有13個文化健康站再增加9座，至今和平地區已有22個文化健康站，都會區新增幅度數量6都最多，要給居民更多集會、醫療、聯誼照顧的場域。

台中市政府啟動「和平專案」，市長盧秀燕今日率隊前往和平區最深處「環山部落文化健康站」，關心當地長輩生活起居。記者余采瀅／攝影
台中市政府啟動「和平專案」，市長盧秀燕今日率隊前往和平區最深處「環山部落文化健康站」，關心當地長輩生活起居。記者余采瀅／攝影

照服員 傳統文化 盧秀燕

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