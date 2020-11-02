快訊

疫情不利川普？美國大選的潛在變數是「通訊投票」

美大選倒數！專家空前警告：美國對立嚴重 將面臨這危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／天降大理石磚好嚇人 南投廢棄老旅社惹民怨

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮中山街豪華大旅社歇業荒廢至今，衍生環境及治安問題，地方詬病。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮中山街豪華大旅社歇業荒廢至今，衍生環境及治安問題，地方詬病。圖／讀者提供

南投縣草屯鎮中山街巷內豪華大旅社30多年前歇業，建物易主後因所有權人長居國外，荒廢至今，曾遭街友聚集，更因建築老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚，衍生環境及治安問題，地方詬病，公所將呈報縣府改善處理。

草屯公所指出，這間豪華大旅社為4層樓建築，位在草屯市區中山街1條巷弄內，在當地約有50年歷史，但在30多年前歇業，但接手的屋主很像長住國外，不常回來，所以建物易主後就荒廢至今，旅社屋況也因此越來越差。

而在欠缺維護管理下，過去曾遭街友入侵盤據，造成環境治安問題，經地方封閉出入口雖有改善，但近年又因建物老舊，磁磚掉落時有所聞，昨深夜重達20公斤大理石牆磚突然脫落，險砸到一旁車輛，也讓晨起路過居民直呼「可怕」。

當地楊姓居民說，該旅社周邊還有許多住家，居民出入都會經過，平時掉落小磁磚就很嚇人了，現在連大理石磚都掉，很可怕；林姓阿嬤則說，旅社雖在巷弄內，但周邊鄰近市場，所以很多人會把車停進來，假日更是停滿滿，砸到人不堪設想。

對此，草屯鎮公所表示，該旅社外牆老舊掉落，主要是因為所有權人未做好維護，過去公所曾試著聯繫屋主，但找不到人，考量其屋況越來越差，建物前道路又是民眾去市場採買時的常用道路，後續將呈報縣府協助追蹤所有權人，並通知改善。

南投縣草屯鎮中山街豪華大旅社歇業荒廢至今，衍生環境及治安問題，地方詬病。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮中山街豪華大旅社歇業荒廢至今，衍生環境及治安問題，地方詬病。圖／讀者提供
南投縣草屯豪華大旅社因建物老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚。圖／讀者提供
南投縣草屯豪華大旅社因建物老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚。圖／讀者提供
南投縣草屯豪華大旅社因建物老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚。圖／讀者提供
南投縣草屯豪華大旅社因建物老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚。圖／讀者提供

建築 街友

延伸閱讀

影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

國旅補助停止後 南投遊樂場業者期待政府再度出手

居家檢疫隔離需出境奔喪探病 南投同意縮短疫隔時限

南投仁愛西寶一號橋斷年餘 新橋終啟用居民樂

相關新聞

清境綿羊秀恐喊卡？ 動保團體發起連署要求終止

南投縣清境農場知名表演「青青草原綿羊秀」，近期遭動保團體質疑以粗暴、戲謔方式趕羊及剃羊毛，並在國發會公共政策網路參與平台...

邱議瑩嗆萊豬別吃就好啦 中市衛局：不要進口最好

台中市議員黃健豪今天質詢指出，立法委員邱議瑩在立法院則指稱有萊克多巴胺的美豬進口，不要吃就好了，哪有這麼笨的人！他問衛生...

準新人遊日月潭弄丟求婚鑽戒 半個月後奇蹟找回

南投縣草屯鎮蘇姓民眾前天到日月潭旅遊，路過水社壩發現草叢內有物品閃閃發亮，趨近撿拾竟是枚鑽戒，昨送交警所，經警方追查連繫...

影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

南投縣南投市民族街區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局近期預報，今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地公所今宣...

中捷通車再下一城 交通部通過即啟動試營運！

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，7天已完成改善，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提...

霸氣發！台中萬和宮獎學金43年 今年1333人計584多萬

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第43年，業經核定，今年總計達1333人、遍及全國195校，...

亂丟菸蒂2年後才收到罰單？ 中巿環局：3年才過期

台中市議員陳清龍接獲市民陳情，指今年7月間收到環保局寄發違規通知單，違規日期竟是2年前的2018年7月23日亂丟菸蒂，因...

影／天降大理石磚好嚇人 南投廢棄老旅社惹民怨

南投縣草屯鎮中山街巷內豪華大旅社30多年前歇業，建物易主後因所有權人長居國外，荒廢至今，曾遭街友聚集，更因建築老舊，磁磚...

不必再花6小時搭車 全台最高海拔梨山復健站啟用

台中市和平區居民多以務農為主，長期勞動常出現下背、膝蓋、肩頸痠痛等問題，但當地無復健站，加上對外交通不便，如有復健治療需...

農委會助青農行銷 與生產合作社契作提高收益

農委會今天媒合百名青農與漢光果菜生產合作社契作，建立「專業生產、穩定供貨」的模式，讓通路業者與在地青農分工合作，青農只需...

茶賽不只要會烘焙製茶 魚池鄉紅茶更比採製一貫化

魚池鄉農會為輔導茶農提升製茶技術及品質，選在茶業改良場魚池分場舉辦大葉種紅茶採製茶比賽，共有來自信義鄉、民間鄉、竹山鎮茶...

影／台中舊省教育廳再生！瑪利亞開辦社區日照服務

台中市社會局舉辦今天在霧峰區舊省政府教育廳舉辦「瑪利亞霧峰社區日照服務」開幕儀式，由身心障礙者太鼓隊表演揭開序幕。教育廳...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。