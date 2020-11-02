影／天降大理石磚好嚇人 南投廢棄老旅社惹民怨

南投縣草屯鎮中山街巷內豪華大旅社30多年前歇業，建物易主後因所有權人長居國外，荒廢至今，曾遭街友聚集，更因建築老舊，磁磚不時掉落，昨還砸下20公斤重的大理石磚，衍生環境及治安問題，地方詬病，公所將呈報縣府改善處理。

草屯公所指出，這間豪華大旅社為4層樓建築，位在草屯市區中山街1條巷弄內，在當地約有50年歷史，但在30多年前歇業，但接手的屋主很像長住國外，不常回來，所以建物易主後就荒廢至今，旅社屋況也因此越來越差。

而在欠缺維護管理下，過去曾遭街友入侵盤據，造成環境治安問題，經地方封閉出入口雖有改善，但近年又因建物老舊，磁磚掉落時有所聞，昨深夜重達20公斤大理石牆磚突然脫落，險砸到一旁車輛，也讓晨起路過居民直呼「可怕」。

當地楊姓居民說，該旅社周邊還有許多住家，居民出入都會經過，平時掉落小磁磚就很嚇人了，現在連大理石磚都掉，很可怕；林姓阿嬤則說，旅社雖在巷弄內，但周邊鄰近市場，所以很多人會把車停進來，假日更是停滿滿，砸到人不堪設想。