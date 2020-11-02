不必再花6小時搭車 全台最高海拔梨山復健站啟用

台中市和平區居民多以務農為主，長期勞動常出現下背、膝蓋、肩頸痠痛等問題，但當地無復健站，加上對外交通不便，如有復健治療需求，只能長途跋涉至市區或宜蘭縣就醫。為此台中市政府在梨山衛生所舊址設置復健站，結合民間資源設置復健儀器，並有專業的物理治療師及復健科醫師進駐。台中市長盧秀燕今為復健站揭牌，宣布「全台最高海拔復健站」正式成立，提供居民完善的復健治療服務。

盧秀燕表示，醫療不僅限於急重症，復健也是重要的業務，目前雖然健保給付一次醫療可搭配6次復健，但梨山地區民眾過去如有復健治療需求，只能長途跋涉至市區或宜蘭縣就醫，光是交通往返時間就需要3至6小時，十分不便。

盧秀燕說，為讓居民獲得便利又完善的復健治療，市府利用和平區梨山衛生所宿舍一樓空間設立復健站，除了重新整修，也進行人員編制修編，增加物理治療師服務，中山醫學大學附設醫院也大力支援復健專科醫師，使梨山地區擁有完善的復健療程。

盧秀燕提到，這次復健站能順利開幕，也感謝國際獅子會300A2區暨台北市千禧獅子會慷慨解囊，在得知復健站亟需復健設備時，第一時間就主動捐贈復健儀器，未來復健站將善用這些設備提升梨山地區的醫療品質。

針對急重症醫療部分，梨山衛生所是全市唯一有提供24小時全年無休急診及救護車後送服務的衛生所，因後送路程遙遠，救護車汰舊換新需求高，中國醫藥大學附設醫院體認高山地區緊急醫療資源不足，也捐贈1輛救護車給梨山衛生所，未來衛生所將持續提供緊急醫療救護及後送就醫服務，守護民眾健康。

和平區梨山衛生所主任姜明凱表示，復健站規劃電療、熱療、懸吊系統、腰椎牽引機及跑步機等器材，其中，跑步機位置正對梨山第一排山景，民眾可邊復健、邊欣賞美景。盧秀燕稱讚這是「和平區獨有的復健體驗」。