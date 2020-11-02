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環保公害陳情2年增逾4千件 中市府：市民期待高

中央社 / 台中2日電

台中市政府致力改善空污，但2年來環保公害陳情數增加4400多件，為六都最高。環保局代理局長陳宏益表示，市民對環境品質要求越來越高，民眾期待高，陳情也多。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、張耀中等人對空污議題提出質詢，要求市府加強檢討空污、環保陳情問題。

謝志忠指出，根據行政院環保署環境資料庫資料，台中市環保公害陳情數，108年增加2193件，109年統計至8月更增加2255件，2年來，台中市共增加4448件為六都最高。

張玉嬿表示，市長盧秀燕說「市長換人，空氣換新」，環保公害陳情數節節攀升。王立任則說，去年市府公佈1份空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估報告，顯示海線包括清水、梧棲、龍井都排名全市一級致癌物污染濃度前7名內。

環保局代理局長陳宏益表示，環保公害陳情多，代表市民對環境品質要求愈高，台北沒工廠但陳情案一樣多，台中市民對環境品質要求多，民眾對市府有期待，才會檢舉，中南部空氣品質是台中最好，南部檢舉卻不多，因為大家覺得台中市政府做得到，自然陳情案也多。

台中市 空污 行政院

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