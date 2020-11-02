石灰坑橋改建通車 進出奧萬大交通更安全

石灰坑橋是通往奧萬大國家森林遊樂區必經路線，南投林管處將原本寬度不足的箱涵，改建為長跨距橋梁，趕在賞楓旺季前開放通車，提升遊客及居民進出奧萬大遊樂區行車安全。

位在奧萬大聯外道路指標7.6公里處的石灰坑橋，是通往奧萬大國家森林遊樂區必經路線，但由於路面寬度不足，林務局南投林區管理處去年著手進行改建工程，趕在今年賞楓葉旅遊旺季來臨前，今天正式開放通車，新橋將可有效保障進出遊樂區交通安全。

南投林管處長李政賢表示，石灰坑橋全長70公尺、寬10公尺，屬於3跨預力梁及混凝土T型梁的複合型橋梁，所橫跨的石灰坑近年多次發生土石流，影響用路人安全，為避開這處易致災路段，將原本寬度不足箱涵，改建為長跨距橋梁，工程總經費約新台幣3800萬元。

李政賢說，工程去年4月開工，去年5月施工期間還遭遇土石流侵襲，在克服施工種種困難情形下，終於在109年9月竣工，今天舉辦正式通車儀式，未來南投林管處會持續提升奧萬大聯外道路整體品質，並兼顧安全性及景觀性。

李政賢表示，石灰坑橋除提升通行安全，也增添巧思融入景觀元素，設計以青楓種子作為橋梁意象，左右兩端象徵果實，中段為種子翅狀苞葉，兩端重疊區域剛好為半圓，代表奧萬大的「夏月」，道路護欄圖騰楓葉代表奧萬大楓林，如同與世隔絕的仙境。