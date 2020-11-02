古蹟鹿港龍山寺遭噴漆 專家試驗初擬清潔方法

國定古蹟鹿港龍山寺昨天遭人四處噴漆，犯嫌當場落網；文化部文化資產局與專家學者今天到場勘查，以小範圍區域進行試驗初擬清潔方法，完成試驗後，下午依現勘委員建議開始進場施作。

一名男子昨晚闖入國定古蹟鹿港龍山寺，並在寺內白灰壁、磚牆、地磚、廁所牆、門板及樹木等26處，以黑、黃色噴漆塗鴉「羅宜凡」三字，鹿港龍山寺管理委員會發現後通報縣府，並報案當場逮捕這名男子，縣府後續通報國定古蹟主管機關文化部。

文化部文化資產局、文化資產保存研究中心、專家學者賴志彰、陳仕賢、鹿港龍山寺管委會今天現場勘查，了解建物損壞狀況，有關噴漆塗鴉，文資研究中心協助以小範圍進行試驗，初擬清潔方法，目前已完成初步試驗，今天下午依現勘委員建議意見，開始進場施作。

涉案的洪姓男子對噴漆原因說法反覆不一，且精神狀態不穩定。彰化縣政府文化局表示，男子已由警方完成蒐證及詢問完畢，將移送檢方偵辦，後續依文化資產保存法第103條第1項第2款、第104條第2項、刑法毀損罪向這名男子求償相關費用。

文化局表示，嚴厲譴責破壞文化資產行為，後續協助文化部文化資產局、鹿港龍山寺管理委員會，依文化資產保存法追究責任，避免憾事再發生，並配合文資局以最快速度修復遭噴漆部分，同時呼籲民眾共同守護鹿港龍山寺及珍貴文化資產。