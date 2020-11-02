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清境綿羊秀恐喊卡？ 動保團體發起連署要求終止

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
清境農場展演牧羊人是從紐西蘭特聘的專業畜牧農，而羊隻每年至少須剃毛2次，避免罹患皮膚疾病。圖／清境農場提供
清境農場展演牧羊人是從紐西蘭特聘的專業畜牧農，而羊隻每年至少須剃毛2次，避免罹患皮膚疾病。圖／清境農場提供

南投縣清境農場知名表演「青青草原綿羊秀」，近期遭動保團體質疑以粗暴、戲謔方式趕羊及剃羊毛，並在國發會公共政策網路參與平台發起「終止綿羊秀表演」連署；對此，清境農場強調，尊重動保團體意見，日後會向相關單位提出說明。

「青青草原綿羊秀」從1998年推出至今已22年，但近期受到台灣動物平權促進會、鳥語獸躍、純素世界倡議聯盟、台灣懷生相信動物協會等動保團體關注，並在國發會公共政策網路參與平台發起「終止清境農場『綿羊秀』」表演」連署。

該連署提議內容指出，牧羊犬在草原上驅趕綿羊，尤其針對落單羊隻追趕，嚇得綿羊跳腳，甚至因此撞上鐵欄，十分殘忍；另在幫羊隻剃毛時，掰開羊隻嘴巴，又將其壓制在地剃毛，還把羊毛當「假髮」放在羊頭上，過程粗暴而戲謔。

連署發起團體認為，動物表演具傷害、戲謔等成分在國際上為人詬病，清境農場是公有事業，且是親子遊憩場所，除應確保動物福利，也應展現尊重生命教育的決心，「終止清境農場綿羊秀」有助遏止濫用動物歪風，並成尊重生命教育表率。

而該連署從上月12日發起至今有逾2400人附議，已逼近5000人附議門檻的一半，若通過附議將進入相關部門回應階段；對此，退輔會清境農場強調，尊重動保團體意見，待連署進入回應階段，會正式向相關單位提出詳細說明。

但清境農場也說明，場方從紐西蘭特聘專業畜牧農進行綿羊解說，而綿羊每年至少須剃毛2次，避免罹患皮膚疾病，將羊隻技巧性按趴在地不會傷害其四肢軀體，也固定牠避免亂動被電剪割傷，看牙齒則是說明能從牙齒顆數辨識羊隻年齡。

針對動保團體對「綿羊秀」有所疑慮並質疑，南投縣家畜疾病防治所則表示，「動物展演管理法」去年修正公布，清境農場有依規定送件，而經專業委員會前往勘查後，在動保及相關展演上無太大問題，部分活動規劃細節修正後即可核發證照。

南投縣清境農場除全台唯一「綿羊秀」展演，也有「奔羊節」等活動。圖／本報資料照
南投縣清境農場除全台唯一「綿羊秀」展演，也有「奔羊節」等活動。圖／本報資料照
南投縣清境農場除全台唯一「綿羊秀」展演，也有「奔羊節」等活動。圖／本報資料照
南投縣清境農場除全台唯一「綿羊秀」展演，也有「奔羊節」等活動。圖／本報資料照
清境農場展演牧羊人是從紐西蘭特聘的專業畜牧農，讓遊客看綿羊牙齒是說明可藉此辨識羊隻年齡。記者賴香珊／攝影
清境農場展演牧羊人是從紐西蘭特聘的專業畜牧農，讓遊客看綿羊牙齒是說明可藉此辨識羊隻年齡。記者賴香珊／攝影

清境 動保團體 牙齒

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