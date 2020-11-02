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邱議瑩嗆萊豬別吃就好啦 中市衛局：不要進口最好

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃健豪指出，邱議瑩說不要吃萊豬就好，衛生局長回應不可能，除非不進口。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪指出，邱議瑩說不要吃萊豬就好，衛生局長回應不可能，除非不進口。圖／黃健豪提供

台中市議員黃健豪今天質詢指出，立法委員邱議瑩在立法院則指稱有萊克多巴胺的美豬進口，不要吃就好了，哪有這麼笨的人！他問衛生局長曾梓展，台中市可以做得到不要吃萊豬嗎？局長則回應最好的方式，就是不要進口。

黃健豪表示，立法院是民意最高殿堂，邱議瑩不想幫多數民眾說話，反而說民眾不想吃，就不要吃，但最好的方式應該是民眾不想吃，就不要進口才對。務實的來說，民進黨政府明年就開放含有萊克多巴胺瘦肉精的美豬進口，市府衛生局無法阻止中央政府要進口，只能做好檢驗把關工作。

衛生局長曾梓展回應，他們會積極查驗，增加檢驗人力和設備，不只是防守，而是把主動稽查當成最好的防守，聯合經發局、教育局及農業局，先做好溯源工作，再配合稽查，對許多人擔心的校園食安也會做好把關工作。

黃健豪最後提醒，除了鎮市府的查驗之外，參照過去經驗，未來要提供檢舉獎金鼓勵吹哨者，更有效。他呼籲邱議瑩在立法院也幫助台中市守住這條自治條例，台中市民的腦子沒有壞掉，開放的人、幫忙護航的人腦子才壞掉。

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