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農委會助青農行銷 與生產合作社契作提高收益

中央社 / 雲林縣2日電
農委會主委陳吉仲。聯合報系記者游振昇／攝影
農委會主委陳吉仲。聯合報系記者游振昇／攝影

農委會今天媒合百名青農與漢光果菜生產合作社契作，建立「專業生產、穩定供貨」的模式，讓通路業者與在地青農分工合作，青農只需專注生產優質農產，不需煩惱行銷，以提高收益。

行政院農委會今天媒合百名通過有機認證與生產履歷的青年農民，與位於西螺的漢光果菜生產合作社契作簽約，供應全聯等連鎖生鮮超市優質農產品；消費者使用手機掃描包裝上的QR Code，就能看到生產過程的紀錄影片。

農委會主委陳吉仲表示，青農返鄉面臨最大的問題，就是「行銷通路」的不確定性；與生產合作社契作，成立「專業生產、穩定供貨」的分工合作模式，青農可以安心生產，不用擔心銷售問題，以提高收益。

陳吉仲表示，除了協助打通行銷通路，青農在生產過程遭遇的問題，包括資金需求、種植技術、冷藏設備、農藥的快篩等，農委會都可提供幫助。

媒體問到如何解決農業人力短缺問題，陳吉仲指出，農委會未來會規畫補助整個生產、集貨、運輸的自動化設備，以提升農業生產競爭力。也感謝法務部矯正署，把將要假釋或接近服刑期滿的受刑人，讓他們無戒護外出工作，增加農業的勞動力。

今天上百名青農參加簽約儀式，來自南投的青農張耿豪表示，在農委會幫助下，改變傳統生產方式，以設施農業生產履歷牛番茄，他不用擔心通路，只要好好種植，就能增加收入。

青農 農委會 陳吉仲

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