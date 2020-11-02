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茶賽不只要會烘焙製茶 魚池鄉紅茶更比採製一貫化
魚池鄉農會為輔導茶農提升製茶技術及品質，選在茶業改良場魚池分場舉辦大葉種紅茶採製茶比賽，共有來自信義鄉、民間鄉、竹山鎮茶區及全縣各鄉鎮市的37位茶農報名參加，參賽者年齡最高78歲，最輕的僅有24歲，大家從採摘萎凋到揉捻烘焙，一貫作業提升茶農製茶真正技術。
農會理事長劉啟行表示，南投縣茶葉生產面積與產量皆為全國第一，過去以外銷出口為主，近幾年來大工廠逐漸萎縮，而自產自製自銷之小型加工廠到處林立，且近幾年國際紅茶的盛行，魚池鄉是紅茶的故鄉，更以大葉種紅茶起源，但過去茶賽是將茶葉採回來，萎凋好了，才交給選手製作，為提升紅茶生產製造知識技能，特別進行採製茶比賽。
魚池鄉農會指出，今年比賽比較特殊性的是，要求選手自己到茶園中採取茶青，自己萎凋，主要是要求選手自己選擇好的茶青，自己萎凋茶葉後在由自己用手揉捻，烘焙等等，一貫性的製作出好喝的紅茶，比賽者從採茶開始做起，然後去做萎凋22個小時以上，再揉捻發酵，再製成茶後進行評比。
茶改場魚池分場長黃正宗表示，大葉種紅茶採製茶比賽，可以加深茶農對採製茶技術的了解，提升整個紅茶製成的水準，有助於茶產業技術提升與觀光發展；農會表示，兩天採製茶過程後，再邀請茶改場專家做最後的評審及鑑定工作，選出這次的第一名，獲獎的選手將在11月7日在紅茶季中頒獎表揚。
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