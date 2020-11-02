影／台中舊省教育廳再生！瑪利亞開辦社區日照服務

台中市社會局舉辦今天在霧峰區舊省政府教育廳舉辦「瑪利亞霧峰社區日照服務」開幕儀式，由身心障礙者太鼓隊表演揭開序幕。教育廳舊有廳舍化身為霧峰區第一處身心障礙者社區式日間照顧服務，這也是繼雙老家庭支持服務、身心障礙者社區日間作業設施之後，第三個進駐的社福服務，成為提供霧峰周邊身心障礙者及家庭完善服務的社福園區。

台中市社會局長彭懷真出席開幕儀式致詞時說，舊省政府教育廳是1955年省政府疏遷至中部的第一棟省府廳舍建築，見證台中霧峰地區省屬機構設立的歷史緣由及變遷，深具歷史文化價值，社會局與霧峰區公所多年來爭取經費規劃成為提供在地服務的社會福利園區，更維持歷史建築風貌，讓舊建築有了新回憶，更照顧許多身心障礙者，格外有意義。

彭懷真說明，市府為推動身心障礙社區式服務，每處身心障礙者日間照顧服務可服務15位身心障礙者，今年預計開辦達14處；另社區日間作業設施於年底開辦23處，落實身心障礙者在地服務的目標。

其中，舊省政府教育廳活化，最早2015年伊甸基金會進駐開辦身心障礙者雙老家庭支持服務、2018年唐氏症基金會進駐辦理身心障礙者社區日間作業設施，針對不同程度和不同年齡的心智障礙家庭提供全人、全程的服務，加上服務長輩的長青學苑=.